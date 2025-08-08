A lygos turo anonsas: turnyro lentelės kaimynų dvikovos

„Panevėžys“ – Telšių „Džiugas“. Rugpjūčio 8 dieną, 19 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 1:1.
24-ąjį turą pradės 6-ąją bei 7-ąją vietą užimančios komandos.
Panevėžiečiai penktadienio rungtynes pasitinka su trijų pergalių serija bei 31 tašku. Jei pavyktų nugalėti, deficitas nuo FA „Šiauliai“ sumažėtų iki minimalaus, o 3-ioje vietoje žengiantys marijampoliečiai pirmautų vos 5 taškais. Vis dėlto „Panevėžys“ negali pasigirti gerais pasirodymais prieš žemaičius – per pastaruosius septynis susitikimus nugalėta vos kartą. Aukštaitijos sostinės komanda yra įsibėgėjusi puolime, o savo svaresnio žodžio dar netarė Elivelto, kuris kol kas pasižymėjo tik gegužės mėnesį vykusiame mače.
Džiugiečiai namuose savo sirgalių pergalėmis nelepina, visgi, išvykose surinktas net 21 taškas ir tai yra antras geriausias rezultatas čempionate. Praėjusiame mače „Džiugas“ buvo arti lygiųjų su Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa, tačiau priartėti prie rezultatyviausių žaidėjų dvejeto bent jau kol kas nepavyko baudinio nerealizavusiam Oleksandrui Kurcevui. Maču daugiau sužaidęs Žemaitijos klubas taip pat yra surinkęs 31 tašką ir identiškai gali pagerinti savo situaciją turnyro lentelėje. Tiesa, dėl traumos jau kurį laiką įsivažiuoti negali vienas lyderių – Davidas Martinas Anane.
Kauno rajono „Hegelmann“ – Alytaus DFK „Dainava“. Rugpjūčio 10 dieną, 18.25 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:2, 2:2.
Rungtynes iš Raudondvario stadiono tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.
Andriaus Skerlos treniruojama komanda sudėtingą mėnesį pradėjo pergale Telšiuose bei ketvirtadienį sugebėjo pasiekti svarbų tikslą – prasibrauti į taurės pusfinalį įveikiant FA „Šiauliai“. Kaip ir čempionato lyderis „Kauno Žalgiris“, taip ir „Hegelmann“ ekipa yra sužaidusi po 21-erias rungtynes. Atsilikimas siekia 6 taškus, tad nugalėjus alytiškius deficitą galima sumažinti per pusę. Strategas A. Skerla neabejotinai atliks rotacijų sudėtyje, bet viena jų bus priverstinė – dėl diskvalifikacijos nežais Donatas Kazlauskas.
Alytiškių gretose dėl identiškos priežasties – surinktų keturių geltonų kortelių – nepasirodys Gustas Zabita. „Dainavai“ praėjusią savaitę pavyko nutraukti ketverių nelaimėtų rungtynių seriją bei sužaisti vieną rezultatyviausių sezono mačų, tačiau pergalei to neužteko. Mergeno Orazovo treniruojami futbolininkai vis dar atsilieka 3 taškais nuo Vilniaus „Riterių“, visgi, pastarieji turės kiek palankesnį varžovą padidinti pranašumą. Alytaus klubo pusėje sekmadienį – nelengvas oponentų tvarkaraštis, kuriuo galima pasinaudoti.
Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Riteriai“. Rugpjūčio 10 dieną, 19 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 2:1.
„Banga“ turi gerą galimybę priartėti prie pirmojo septyneto.
Gargždų klubas sėkmingai sugrįžo į „A lygą“ po dvikovų dublio su Norvegijos grandu. Pergalė prieš šiauliečius leido su 25 taškais pabėgti nuo „Riterių“ bei nenutolti nuo kelių varžovų. Vyr. treneris Davidas Afonso vis dar laukia, kada į rikiuotę grįš Aaronas Olugbogi, Natanas Žebrauskas bei Rokas Filipavičius, be to, praėjusią dvikovą praleido brazilas Hugo Figueredo. Vienintelę savo pergalę namuose prieš „Riterius“ gargždiškiai pasiekė 2014 metais – tai ir buvo pirmasis komandų susitikimas Lietuvos čempionate.
Sostinės klubas, pasipildęs keliais naujokais, pagreičio neįgavo ir dėl pastaruoju metu neproduktyvaus puolimo negali kompensuoti klaidų gynyboje. Strategas Gintautas Vaičiūnas atliko rotacijų starto sudėtyje, bet tai rezultato nedavė. Kita vertus, gynybos grandis su Marko Karamarko bei atvykusiu 25-erių brazilu Arthuru Pierino turės daugiau patirties, kuri pravers kovojant su ne pačią geriausią formą demonstruojančiais varžovais. Vilniečiai „ant popieriaus“ tikrai turi potencialo išsivežti pergalę iš Gargždų, visgi, tam reikės gerokai labiau užtikrinto žaidimo gynyboje.
FA „Šiauliai“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugpjūčio 11 dieną, 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 0:0.
Į 5-ąją vietą pakilęs čempionas gali visiškai priartėti prie šiauliečių.
FA „Šiauliai“ nuo 18-ojo turo banguoja – pergalę keičia pralaimėjimas. Be to, ketvirtadienį Saulės miesto atstovai buvo eliminuoti taurės ketvirtfinalyje, tad dabartinė 4-oji pozicija, norint sugrįžti į tarptautines varžybas, gali ir netenkinti, jeigu trofėjų į viršų kels žemiau trejeto esanti komanda. Ryški šiauliečių problema – braškanti gynyba. Su 31 praleistu įvarčiu FA „Šiauliai“ yra trečia prasčiausiai besiginanti ekipa. Kita vertus, namuose geltonai juodi per penkerias pastarąsias rungtynes surinko 13 taškų.
Nepaisant pralaimėjimo prieš „Kauno Žalgirį“, vilniečiai per penkis mačus pasiekė keturias pergales bei su 31 tašku bent jau prieš 24-ojo turo startą įšoko į pirmąjį penketą. Vis dėlto dalis dvikovų, tarp jų ir pastaroji pergalė žaidžiant su marijampoliečiais, žaidybiniu atžvilgiu pernelyg neįkvėpė – strategas Vladimiras Čeburinas ir toliau neturi stabilaus vienuoliktuko, nestinga traumuotų žaidėjų. „Žalgiris“ – retas varžovas, kuris šiemet į FA „Šiauliai“ vartus nepelnė įvarčio, ankstesni du mačai 2025-aisiais baigėsi lygiosiomis bei pralaimėjimu.
