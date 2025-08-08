Lietuviškasis „Celje“ – jau beveik paskutiniame Konferencijų lygos atrankos etape, Dambrausko ir Kažukolovo klubai turės atsitiesti po pralaimėjimų

„Celje“ svečiuose net 5:0 sutriuškino Šveicarijos „Lugano“ ekipą, tad atsakomosiose namų rungtynėse jie turės milžinišką persvarą.
Nugalėtojų gretose visą mačą žaidė gynėjas Artemijus Tutyškinas, o Armandas Kučys „Celje“ klubui negali padėti dėl traumos.
Tuo metu kitas Šveicarijos klubas „Lausanne“ namuose 3:1 įveikė „Astana“ ekipą, kurios gretose visas rungtynes žaidė Kipras Kažukolovas. Lietuvis 10 minutę dar buvo įspėtas geltona kortele. Atsakomosios komandų rungtynės vyks po savaitės Astanoje.
Pergalę pirmose trečiojo UEFA Konferencijų lygos atrankos etapo rungtynėse šventė Splito „Hajduk“, kuris namuose 2:1 palaužė Tiranos „Dinamo“ klubą. Tiesa, nugalėtojų gretose Rokas Pukštas liko ant suolo.
Pralaimėjimą to pačio atrankos etapo rungtynėse patyrė Valdo Dambrauso treniruojamas Baku „Sabah“ klubas. Azerbaidžano ekipa svečiuose 0:1 pralaimėjo Sofijos „Levski“ klubui, bet po savaitės Bulgarijos ekipa jau bus priimta Baku mieste.
