Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Konferencijų lyga

Lietuviškasis „Celje“ – jau beveik paskutiniame Konferencijų lygos atrankos etape, Dambrausko ir Kažukolovo klubai turės atsitiesti po pralaimėjimų

2025-08-08 12:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 12:06

UEFA Konferencijų lygoje labai didelį žingsnį link paskutinio atrankos etapo žengė Slovėnijos „Celje“ klubas.

Artemijus Tutyškinas (deš.) | Klubo nuotr.

UEFA Konferencijų lygoje labai didelį žingsnį link paskutinio atrankos etapo žengė Slovėnijos „Celje“ klubas.

REKLAMA
0

„Celje“ svečiuose net 5:0 sutriuškino Šveicarijos „Lugano“ ekipą, tad atsakomosiose namų rungtynėse jie turės milžinišką persvarą.

Nugalėtojų gretose visą mačą žaidė gynėjas Artemijus Tutyškinas, o Armandas Kučys „Celje“ klubui negali padėti dėl traumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu kitas Šveicarijos klubas „Lausanne“ namuose 3:1 įveikė „Astana“ ekipą, kurios gretose visas rungtynes žaidė Kipras Kažukolovas. Lietuvis 10 minutę dar buvo įspėtas geltona kortele. Atsakomosios komandų rungtynės vyks po savaitės Astanoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pergalę pirmose trečiojo UEFA Konferencijų lygos atrankos etapo rungtynėse šventė Splito „Hajduk“, kuris namuose 2:1 palaužė Tiranos „Dinamo“ klubą. Tiesa, nugalėtojų gretose Rokas Pukštas liko ant suolo.

Pralaimėjimą to pačio atrankos etapo rungtynėse patyrė Valdo Dambrauso treniruojamas Baku „Sabah“ klubas. Azerbaidžano ekipa svečiuose 0:1 pralaimėjo Sofijos „Levski“ klubui, bet po savaitės Bulgarijos ekipa jau bus priimta Baku mieste.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rolandas Baravykas | Organizatorių nuotr.
Latvijoje – Rolando Baravyko dublis, Slovėnijoje – Artemijaus Tutyškino klubo triuškinama pergalė
Kipras Kažukolovas | Organizatorių nuotr.
Trims lietuviams sezonas Europoje baigėsi, bet keturiems – dar tęsiasi
Artemijus Tutyškinas (kair.) | Klubo nuotr.
Lietuviai šventė pergales Slovėnijoje ir Latvijoje
Valdas Dambrauskas | Klubo nuotr.
Lietuviai Europoje – lygiųjų virtinė ir Valdo Dambrausko klubo pergalė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų