Bulgarus nustebino „Kauno Žalgirio“ agresija: „Peržengė kietos kovos ribas“

Nors žalgiriečių treneris Eivinas Černiauskas akcentavo, kad be vienintelės situacijos, kuomet 53-ąją minutę pasižymėjo Antonio Vutovas, varžovai daugiau nieko pavojingo taip ir nesukūrė, „Arda“ atstovai turėjo kitokią nuomonę.
„Sveikinu visą komandą. Žaidėme puikiai prieš varžovą, kuris daugelyje momentų peržengė kietos kovos ribas, – dėstė A. Vutovas. – Į aikštę žengiau tam, kad atrakinčiau rungtynes ir, laimei, tai pavyko. Gaila, kad nepavyko pelnyti antrojo įvarčio. Gerai, kad šeimininkai beveik nesukūrė progų prie mūsų vartų.
Nežinau, kokia mano būklė – grįžęs į Bulgariją atliksiu tyrimus. Nesitikėjau tokio kieto žaidimo iš „Žalgirio“, jie buvo labai stipriai įsijautę. Džiaugiamės geru rezultatu ir žinome, kad atsakomosiose rungtynėse vėl turime siekti pergalės.
Būsime agresyvūs šeimininkai, kaip ir šiandien buvo varžovas“, – sakė A. Vutovas, nebaigęs rungtynių dėl traumos.
Treneris Aleksandras Tunčevas turėjo tikromis pastabų dėl savo komandos žaidimo po to, kai jau 2-ąją minutę „Kauno Žalgirio“ žaidėjui Damjanui Pavlovičiui buvo parodyta raudona kortelė už itin šiurkščią pražangą.
„Pergalė svarbi, bet jaučiuosi dvejopai. Pagal rungtynių eigą galėjome pasiekti geresnį rezultatą. Raudona kortelė mus nustebino, o žaidėjai pagalvojo, kad rungtynės jau baigtos“, – dėstė strategas.
„Po raudonos kortelės nurodymai buvo judinti kamuolį greičiau, bandyti išsklaidyti „Žalgirį“, bet to nepadarėme pakankamai gerai. Galbūt ta raudona kortelė nuramino žaidėjus ir jie pagalvojo, kad varžovas nebekovos“, – svarstė „Arda“ treneris.
Atsakomasis susitikimas po savaitės vyks Bulgarijoje.
