Lietuvos rinktinės narys Ugnius Čižas keičia komandą Vokietijoje

Dabar pranešama, kad 29-erių metų U. Čižas rungtyniaus kitoje trečiosios Vokietijos lygos komandoje „Hammer Eisbaren“.
„Į savo gretas pasikvietėme gerą universalų puolėją: jis gali žaisti tiek centre, tiek krašte. Mus sužavėjo jo pasiaukojimas, charakteris ir žaidimo elementai. Pasitarę su buvusiais DEL treneriais Ronu Pasco ir Berndu Haake, kurie dirbo su Ugniumi Lietuvos rinktinėje, iškart supratome, kad jį privalome pasikviesti“, – sakė „Hammer Eisbaren“ treneris ir sporto direktorius Tobiasas Stolikowskis.
Prieš tai U. Čižas septynerius metus praleido Norvegijoje.
Praėjusiame sezone Norvegijos čempionate per 45 rungtynes pelnė 9 įvarčius ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Su Lietuvos rinktine U. Čižas iškovojo pasaulio I-ojo diviziono B grupės aukso medalius ir per 5 rungtynes pelnė 1 įvartį bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
2024/25 m. sezone trečioje Vokietijos lygoje taip pat žaidė lietuviai Mantas Stankius (11 rungtynių) bei Emilis Alekna (1 rungtynės), o dar anksčiau yra žaidę ir Lietuvos rinktinės nariai Martynas Grinius bei Arnoldas Bosas.
