Po pralaimėjimo Naomi Osaka nepasirodė spaudos konferencijoje, o į tai sureagavo ir ją nugalėjusi Victoria Mboko: „Tai nepakeis mano nuomonės apie ją“

Ne vieną netikėtumą šiame turnyre pateikusi V. Mboko per 2 val. 5 min. 2:6, 6:4, 6:1 įveikė keturių „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionę Naomi Osaką ir iškovojo pirmąjį WTA titulą karjeroje.
Po šio vykusioje spaudos konferencijoje nepasirodė N. Osaka, nors tai gali kainuoti dideles finansines baudas.
N. Osakos sprendimas kol kas nėra paaiškintas, tačiau pati V. Mboko, kuri nuo vaikystės idealizavo N. Osaką, pateikė savo nuomonę.
„Iš tikrųjų neturėjau progos su ja pasikalbėti po mačo, – sakė V. Mboko. – Nes buvau taip įsitraukusi į viską, kas vyko po mačo.“
Kalbėdama apie N. Osakos sprendimą praleisti spaudos konferenciją, ji pridūrė: „Jei tai buvo jos noras, aš tai gerbiu. Vis dar manau, kad Naomi yra neįtikėtina žaidėja ir tai niekada nepakeis mano nuomonės apie ją. Manau, ji vis dar yra labai maloni mergina. Vis dar į ją lygiuojuosi.
Po mačo iš esmės niekas nesikeičia. Žinoma, esu labai laiminga, kad šiandien pavyko laimėti, bet žaisti prieš ją man buvo taip pat ypatinga akimirka.“
N. Osaka sulaukė kritikos ir už tai, kad po mačo sakytoje kalboje nepasveikino V. Mboko, tačiau vėliau ji jau paaiškino, kodėl to nepadarė.
„Šįryt buvau labai dėkinga. Nežinau, kodėl mano emocijos taip greitai pasikeitė, bet esu labai laiminga, kad žaidžiau finale. Manau, Victoria žaidė tikrai gerai. Visiškai pamiršau ją pasveikinti korte. Taip, ji pasirodė tikrai nuostabiai“, – sakė N. Osaka.
