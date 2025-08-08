Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Po pralaimėjimo Naomi Osaka nepasirodė spaudos konferencijoje, o į tai sureagavo ir ją nugalėjusi Victoria Mboko: „Tai nepakeis mano nuomonės apie ją“

2025-08-08 11:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 11:29

Monrealyje (Kanada) baigėsi elitinis WTA 1000 serijos „Omnium Banque Nationale presente par Rogers“ moterų teniso turnyras, kuriame fantastiškai savo kurtą pasaką užbaigė 18-metė Kanados tenisininkė Victoria Mboko.

Victoria Mboko ir Naomi Osaka | Scanpix nuotr.

Monrealyje (Kanada) baigėsi elitinis WTA 1000 serijos „Omnium Banque Nationale presente par Rogers“ moterų teniso turnyras, kuriame fantastiškai savo kurtą pasaką užbaigė 18-metė Kanados tenisininkė Victoria Mboko.

REKLAMA
0

Ne vieną netikėtumą šiame turnyre pateikusi V. Mboko per 2 val. 5 min. 2:6, 6:4, 6:1 įveikė keturių „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionę Naomi Osaką ir iškovojo pirmąjį WTA titulą karjeroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po šio vykusioje spaudos konferencijoje nepasirodė N. Osaka, nors tai gali kainuoti dideles finansines baudas.

REKLAMA
REKLAMA

N. Osakos sprendimas kol kas nėra paaiškintas, tačiau pati V. Mboko, kuri nuo vaikystės idealizavo N. Osaką, pateikė savo nuomonę.

REKLAMA

„Iš tikrųjų neturėjau progos su ja pasikalbėti po mačo, – sakė V. Mboko. – Nes buvau taip įsitraukusi į viską, kas vyko po mačo.“

Kalbėdama apie N. Osakos sprendimą praleisti spaudos konferenciją, ji pridūrė: „Jei tai buvo jos noras, aš tai gerbiu. Vis dar manau, kad Naomi yra neįtikėtina žaidėja ir tai niekada nepakeis mano nuomonės apie ją. Manau, ji vis dar yra labai maloni mergina. Vis dar į ją lygiuojuosi.

REKLAMA
REKLAMA

Po mačo iš esmės niekas nesikeičia. Žinoma, esu labai laiminga, kad šiandien pavyko laimėti, bet žaisti prieš ją man buvo taip pat ypatinga akimirka.“

N. Osaka sulaukė kritikos ir už tai, kad po mačo sakytoje kalboje nepasveikino V. Mboko, tačiau vėliau ji jau paaiškino, kodėl to nepadarė.

„Šįryt buvau labai dėkinga. Nežinau, kodėl mano emocijos taip greitai pasikeitė, bet esu labai laiminga, kad žaidžiau finale. Manau, Victoria žaidė tikrai gerai. Visiškai pamiršau ją pasveikinti korte. Taip, ji pasirodė tikrai nuostabiai“, – sakė N. Osaka.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų