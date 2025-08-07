Vasiliauskas ir Sarranas baigė pasirodymą ITF dvejetų turnyro ketvirtfinalyje

Abiejuose setuose lietuvis su porininku anksti paleisdavo varžovus į priekį ir vėliau jų nepavydavo. Nors lietuvis su indu realizavo 2 „break pointus“, lenkai atsakė net 5 laimėtomis oponentų padavimų serijomis.
M. Vasiliauskas ir P. Sarranas pelnė 323 JAV dolerius bei po 3 ATP dvejetų reitingo taškus.
Vienetų starte antradienį 23-ejų M. Vasiliauskas (ATP-1592) po kiek daugiau nei pusantros valandos kovos 1:6, 3:6 nusileido 18-mečiui marokiečiui Redai Bennani (ATP-791), kuris šių metų pradžioje buvo 11-oji pasaulio jaunių raketė. Lietuviui atiteko 319 JAV dolerių.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Konge prizų fondą sudaro 25 tūkst. JAV dolerių.
