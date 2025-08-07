Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Vasiliauskas ir Sarranas baigė pasirodymą ITF dvejetų turnyro ketvirtfinalyje

2025-08-07 18:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 18:57

Konge vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Matas Vasiliauskas su indu Prakaashu Sarranu per 72 minutes 4:6, 3:6 pralaimėjo prieš lenkus – Kacperą Szymkowiaką ir Janą Wygoną.

Matas Vasiliauskas | asmeninio archyvo nuotr.

Konge vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Matas Vasiliauskas su indu Prakaashu Sarranu per 72 minutes 4:6, 3:6 pralaimėjo prieš lenkus – Kacperą Szymkowiaką ir Janą Wygoną.

REKLAMA
0

Abiejuose setuose lietuvis su porininku anksti paleisdavo varžovus į priekį ir vėliau jų nepavydavo. Nors lietuvis su indu realizavo 2 „break pointus“, lenkai atsakė net 5 laimėtomis oponentų padavimų serijomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Vasiliauskas ir P. Sarranas pelnė 323 JAV dolerius bei po 3 ATP dvejetų reitingo taškus.

Vienetų starte antradienį 23-ejų M. Vasiliauskas (ATP-1592) po kiek daugiau nei pusantros valandos kovos 1:6, 3:6 nusileido 18-mečiui marokiečiui Redai Bennani (ATP-791), kuris šių metų pradžioje buvo 11-oji pasaulio jaunių raketė. Lietuviui atiteko 319 JAV dolerių.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Konge prizų fondą sudaro 25 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų