Ainius Sabaliauskas Serbijoje po atkaklios kovos nusileido turnyro pirmajai raketei

Pirmajame sete lietuvis anksti paleido varžovą į priekį ir jo nepavijo. Antrajame sete vyko visiškai lygi kova, tad prireikė pratęsimo. Jame A. Sabaliauskas surengė įspūdingą spurtą 6:0 (0:1, 6:1) ir netrukus realizavo vieną iš „set pointų“.
Lygi kova lemiamo seto metu vyko iki septintojo geimo, kai A. Sabaliauskas atsiliko 30:40 ir pralaimėjo savo padavimų seriją (3:4). Vėliau B. Djuričius spaudimą atlaikė ir savo padavimais užbaigė mačą.
A. Sabaliauskas, kuris iš ATP vienetų reitingo iškrito dar 2022 m. lapkritį, pelnė 1 reitingo tašką bei 258 JAV dolerius.
Antradienį dvejetų starte A. Sabaliauskas su Pijumi Vaitiekūnu per 1 valandą 33 minutes 5:7, 6:3, [3:10] nusileido italui Cristianui Campesei ir serbui Nikolai Jovičiui. A. Sabaliauskui ir P. Vaitiekūnui atiteko 108 JAV doleriai.
22-ejų P. Vaitiekūnas dalyvavo ir vienetų kvalifikacijoje. Ten lietuvis pasiekė antrąjį ratą, kuriame 6:2, 2:6, [5:10] pralaimėjo serbui Aleksandarui Mihailovičiui (ITF-1370). Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų reitingo tašką.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
