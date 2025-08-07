Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ainius Sabaliauskas Serbijoje po atkaklios kovos nusileido turnyro pirmajai raketei

2025-08-07 19:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 19:01

Serbijoje tęsiasi ITF serijos vyrų teniso turnyras. Ketvirtadienį vienetų varžybų aštuntfinalyje kvalifikaciją įveikęs 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ITF-564) tik po 2 valandų 42 minučių kovos 3:6, 7:6 (7:3), 4:6 pralaimėjo pirmajai turnyro raketei serbui Branko Djuričiui (ATP-471).

Ainius Sabaliauskas l Irmanto Gelūno/BNS Foto nuotr.

0

Pirmajame sete lietuvis anksti paleido varžovą į priekį ir jo nepavijo. Antrajame sete vyko visiškai lygi kova, tad prireikė pratęsimo. Jame A. Sabaliauskas surengė įspūdingą spurtą 6:0 (0:1, 6:1) ir netrukus realizavo vieną iš „set pointų“.

Lygi kova lemiamo seto metu vyko iki septintojo geimo, kai A. Sabaliauskas atsiliko 30:40 ir pralaimėjo savo padavimų seriją (3:4). Vėliau B. Djuričius spaudimą atlaikė ir savo padavimais užbaigė mačą.

A. Sabaliauskas, kuris iš ATP vienetų reitingo iškrito dar 2022 m. lapkritį, pelnė 1 reitingo tašką bei 258 JAV dolerius.

Antradienį dvejetų starte A. Sabaliauskas su Pijumi Vaitiekūnu per 1 valandą 33 minutes 5:7, 6:3, [3:10] nusileido italui Cristianui Campesei ir serbui Nikolai Jovičiui. A. Sabaliauskui ir P. Vaitiekūnui atiteko 108 JAV doleriai.

22-ejų P. Vaitiekūnas dalyvavo ir vienetų kvalifikacijoje. Ten lietuvis pasiekė antrąjį ratą, kuriame 6:2, 2:6, [5:10] pralaimėjo serbui Aleksandarui Mihailovičiui (ITF-1370). Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų reitingo tašką.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

