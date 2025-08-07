Lietuvos konkūrų čempionato auksas – Matui Petraičiui, Andrius Petrovas pelnė pergalę Slovakijoje

Finale M. Petraitis su Nicko P trasą įveikė per 83.86 sek. ir gavo 4 baudos balus. Tiek pat baudos balų surinko ir Danielius Gutkauskas su Content, finišavę per 82.07 sek.
Lyderiai rungėsi papildomame jojime, kur M. Petraitis ir Nicko P neklydo bei finišavo per 41.77 sek., o D. Gutkauskas su Content trasos nebaigė. Nugalėtojui atiteko 2000 eurų prizas.
Trečią vietą užėmė Valdas Urbonas su Veredus (86.05, 7).
Šamorine (Slovakija) konkūrų varžybas tęsė Andrius Petrovas. Ketvirtadienį jis su Bonnevile laimėjo 125 cm aukščio kliūčių konkūrą, su Rowin van de Brouwershoeve buvo 3-ias 135 cm kliūčių trasoje, o 145 cm kliūčių konkūre su Innocene buvo 7-as bei su Qarath van Paebroek Z – 12-as. Penktadienį A. Petrovas su Rowin van de Brouwershoeve iškovojo įspūdingą pergalę 140 cm kliūčių konkūre bei užėmė 5-ąsias vietas su Qarath van Paebroek Z („Six Bar“ rungtyje) bei Balou d‘Mour TW (115 cm kliūčių).
A. Petrovas per antrąją varžybų Šamorine savaitę uždirbo 2801 eurą.
Lėja Nakvosaitė Slovakijoje tarp prizininkių nepateko.
