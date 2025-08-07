Pasaulio BMX dviračių čempionatas: Vytautas Šatas – 16-as

Jaunimo (Man U23) grupėje Lietuvai atstovavo šiaulietis Augustas Baškys. Pirmojo etapo važiavime šeštadienį Augustas užėmė penktą vietą ir į atkrintamąsias varžybas teko brautis per paguodos važiavimą. Jame sportininkas užėmė pirmąją vietą ir pateko į aštuntfinalį. Deja, aštuntfinalio barjeras pasirodė per aukštas. Savo važiavime Lietuvos atstovas liko septintas ir į tolesnį etapą nepateko. Bendroje įskaitoje Augustas Baškys liko 37 vietoje (55 dalyviai).
Jaunučių grupėje ketvirtadienį kovojo šiaulietis Vytautas Šatas (B15 grupė) ir N. Akmenės sportininkė Aja Mikulevič (G16 grupė).
Vytautas Šatas laimėjo du iš trijų kvalifikacinių važiavimų, viename užėmė antrąją vietą, iškovojo pirmąją vietą šešioliktfinalyje, peržengė aštuntfinalio bei ketvirtfinalio barjerus ir buvo vienas iš pagrindinių pretendentų važiuoti finale bei kovoti dėl prizinių vietų. Deja, pusfinalio starte į Lietuvos sportininko galinį ratą atsitrenkė Australijos dviratininkas ir po skaudaus kritimo Vytauto varžybos baigėsi Kopenhagos ligoninėje. Laimei smarkių sužalojimų sportininkas išvengė, tačiau galutinėje įskaitoje teko tenkintis 16 vieta (159 dalyviai).
Kitų Lietuvos sportininkų rezultatai:
Jokūbas Jankauskas (B9 grupė) – 20 vieta (ketvirtfinalis)
Rugilė Stankutė (G10 grupė) – 37 vieta (aštuntfinalis)
Hubertas Gascevičius (B11 grupė) – 97 vieta (kvalifikacijos etapas)
Denas Levaginas (B12 grupė) – 41 vieta (aštuntfinalis)
Aja Mikulevič (G16 grupė) – 46 vieta (kvalifikacijos etapas)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!