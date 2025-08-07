Iki kurčiųjų vasaros deflimpinių žaidynių – 100 dienų

Lapkričio 15–26 dienomis Tokijuje vyksianti deflimpiada bus skirta ir pirmųjų kurčiųjų tyliųjų žaidynių 100-mečiui.
Tekančios Saulės šalyje lietuviai varžysis septyniose sporto šakose. Mūsų valstybės garbę gins vyrų ir moterų krepšinio rinktinės, badmintonininkai, lengvaatlečiai, stalo tenisininkai, orientavimosi sporto atstovai, paplūdimio tinklinio moterų rinktinės narės bei graikų ir romėnų imtynių atletas.
Pasak Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) prezidento Edvino Kriūno, tai neįsivaizduojamos svarbos varžybos klausos negalią turintiems sportininkams. Jiems deflimpinės žaidynės lyg girdintiesiems atletams vasaros olimpiados, todėl atiduos visas jėgas kuo geriau pasirodyti.
„Kai kuriems sportininkams tai paskutinė proga iškovoti deflimpiados medalį. Jie tai žino, jie jau nusiteikę, jie nori ne tik laimėti, bet ir parodyti pavyzdį jaunajai kartai, – teigė E. Kriūnas. – Džiaugiuosi, kad gausi ir pajėgi kurčiųjų sporto profesionalų sudėtis rengiasi atstovauti Lietuvai Tokijuje. Jiems bus svarbus kiekvienas palaikymo ženklas. Kiekviena žinutė. Kiekvienas gestas „mes su jumis“.
Pastarosiose deflimpinėse žaidynėse, 2022 metais surengtose Brazilijoje, Lietuvos kurtieji sportininkai pasirodė itin sėkmingai – iškovojo 10 medalių. Anot LKSK prezidento, pakartoti šį pasiekimą Japonijoje yra svajonė.
