Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Vilkyčiuose laukia rekordinis dalyvių skaičius ir aštrios kovos Baltijos šalių ralio kroso čempionate

2025-08-07 12:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 12:28

Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 10 d., Vilkyčių automobilių sporto komplekse vyks penktasis Lietuvos ir Latvijos ralio kroso čempionato etapas bei ketvirtasis Baltijos šalių čempionato etapas. Į varžybas registruota beveik 100 dalyvių iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Tarp jų – penkiolika Lietuvos sportininkų.

Ralio krosas | Organizatorių nuotr.
66

Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 10 d., Vilkyčių automobilių sporto komplekse vyks penktasis Lietuvos ir Latvijos ralio kroso čempionato etapas bei ketvirtasis Baltijos šalių čempionato etapas. Į varžybas registruota beveik 100 dalyvių iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Tarp jų – penkiolika Lietuvos sportininkų.

REKLAMA
0

„Super 1600“ klasėje dėl pergalių kovos aštuoni dalyviai, tarp jų – lietuviai Valdas Mikužis, Audrius Kragas ir Rytis Rutkauskas. Jiems iššūkį mes estų penketas. Klasėje „Cross Car“ varžysis dvylika sportininkų, tarp jų – lietuviai Kernius Šulinskas, Matas Zavarskis ir Jokūbas Bagdanavičius. Įskaita „Lada RX“ ir vėl bus gausiai užpildyta Latvijos lenktynininkais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Gausiausia šio etapo klasė – „BMW RX 3000“, kurioje startuos net 20 sportininkų. Lietuvos vėliavą šioje įskaitoje gins Lukas Sidabra ir Ignas Petreikis.

REKLAMA

„Super 2000“ kategorijoje laukia itin konkurencinga kova – čia startuos dešimt dalyvių, iš jų keturi lietuviai: Rokas Jakubauskas, Mantas Sidabra, Gintautas Norkus ir Alvydas Samoška. Pastarajam šios varžybos – ypatingos. Prieš tai Vilkyčiuose vykusiame etape Alvydą sustabdė techninis gedimas dar prieš startą, tačiau dabar sportininkas grįžta su atnaujinta technika.

REKLAMA
REKLAMA

„Gedimas buvo susijęs su blokiruote, kurios vietoje neturėjome. Gamintojas pripažino broką ir atsiuntė naują detalę. Po praleisto etapo Bauskėje dabar esame pasirengę, šeštadienį vyksime treniruotis į Vilkyčius“, – sako A. Samoška.

Kroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse
(66 nuotr.)
(66 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kroso varžybos Vilkyčių automobilių sporto komplekse

„Supercars“ klasėje užsiregistravo aštuoni dalyviai, tarp jų – vienintelis lietuvis Paulius Pleskovas. Sportininkas teigia, kad tai bus vienkartinis startas, skirtas treniruotei ir formos palaikymui po pertraukos. Jo teigimu, trasoje atsiradę asfaltuoti ruožai padės važiuoti dar didesniu tempu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kategorijoje „Yaris 1000“ startuos vienintelis lietuvis Germantas Geležinis, kuris kausis su dešimčia Latvijos atstovų. „Yaris 1300“ klasėje pasirodys keturi latviai, o „Cross Car Mini“ įskaitoje Gedas Rutkauskas gins Lietuvos garbę prieš šešis varžovus iš Latvijos.

Bilietus į varžybas bus galima įsigyti tiek internetu, tiek renginio dieną vietoje. Rekomenduojama bilietais pasirūpinti iš anksto, kad būtų išvengta eilių prie įvažiavimo ir užsitikrintos geriausios vietos stebėti lenktynes. Bilietų kainos – nuo 8 iki 21 euro, priklausomai nuo pasirinktos vietos. Vaikams iki 7 metų – nemokamai, o vaikams iki 12 metų – taikomos nuolaidos.

Veiksmas trasoje prasidės nuo 8 val. ryto treniruotėmis, vėliau vyks trys kvalifikaciniai važiavimai, o dieną vainikuos finalai, kuriuose paaiškės greičiausi šio etapo sportininkai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Matas Zavarskis (nuotr. asm. archyvo)
Į Vilkyčius sugrįžta ralio kroso dalyviai: tarp jų – revanšo siekiantis Matas Zavarskis
Rallycross.lv nuotr. | Organizatorių nuotr.
Lietuvos sportininkai solidžiai pasirodė Bauskėje: ketvirtasis ralio kroso čempionato etapas pažymėtas pergalėmis ir intriga

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų