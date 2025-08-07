Vilkyčiuose laukia rekordinis dalyvių skaičius ir aštrios kovos Baltijos šalių ralio kroso čempionate

„Super 1600“ klasėje dėl pergalių kovos aštuoni dalyviai, tarp jų – lietuviai Valdas Mikužis, Audrius Kragas ir Rytis Rutkauskas. Jiems iššūkį mes estų penketas. Klasėje „Cross Car“ varžysis dvylika sportininkų, tarp jų – lietuviai Kernius Šulinskas, Matas Zavarskis ir Jokūbas Bagdanavičius. Įskaita „Lada RX“ ir vėl bus gausiai užpildyta Latvijos lenktynininkais.
Gausiausia šio etapo klasė – „BMW RX 3000“, kurioje startuos net 20 sportininkų. Lietuvos vėliavą šioje įskaitoje gins Lukas Sidabra ir Ignas Petreikis.
„Super 2000“ kategorijoje laukia itin konkurencinga kova – čia startuos dešimt dalyvių, iš jų keturi lietuviai: Rokas Jakubauskas, Mantas Sidabra, Gintautas Norkus ir Alvydas Samoška. Pastarajam šios varžybos – ypatingos. Prieš tai Vilkyčiuose vykusiame etape Alvydą sustabdė techninis gedimas dar prieš startą, tačiau dabar sportininkas grįžta su atnaujinta technika.
„Gedimas buvo susijęs su blokiruote, kurios vietoje neturėjome. Gamintojas pripažino broką ir atsiuntė naują detalę. Po praleisto etapo Bauskėje dabar esame pasirengę, šeštadienį vyksime treniruotis į Vilkyčius“, – sako A. Samoška.
„Supercars“ klasėje užsiregistravo aštuoni dalyviai, tarp jų – vienintelis lietuvis Paulius Pleskovas. Sportininkas teigia, kad tai bus vienkartinis startas, skirtas treniruotei ir formos palaikymui po pertraukos. Jo teigimu, trasoje atsiradę asfaltuoti ruožai padės važiuoti dar didesniu tempu.
Kategorijoje „Yaris 1000“ startuos vienintelis lietuvis Germantas Geležinis, kuris kausis su dešimčia Latvijos atstovų. „Yaris 1300“ klasėje pasirodys keturi latviai, o „Cross Car Mini“ įskaitoje Gedas Rutkauskas gins Lietuvos garbę prieš šešis varžovus iš Latvijos.
Bilietus į varžybas bus galima įsigyti tiek internetu, tiek renginio dieną vietoje. Rekomenduojama bilietais pasirūpinti iš anksto, kad būtų išvengta eilių prie įvažiavimo ir užsitikrintos geriausios vietos stebėti lenktynes. Bilietų kainos – nuo 8 iki 21 euro, priklausomai nuo pasirinktos vietos. Vaikams iki 7 metų – nemokamai, o vaikams iki 12 metų – taikomos nuolaidos.
Veiksmas trasoje prasidės nuo 8 val. ryto treniruotėmis, vėliau vyks trys kvalifikaciniai važiavimai, o dieną vainikuos finalai, kuriuose paaiškės greičiausi šio etapo sportininkai.
