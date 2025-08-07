Majamio „Inter“ be Messi įveikė „Pumas UNAM“ ir žengė į lygos taurės atkrintamąsias

Nepaisant Jorge Ruvalcaba pelnyto įvarčio, išvedusio „Pumas UNAM“ į priekį, Luisas Suarezas, Rodrigo De Paulis ir Tadeo Allende atsakė tiksliais smūgiais ir padovanojo Majamio ekipai pergalę rezultatu 3:1.
Tuo tarpu L. Messi pelnytus komandos draugų įvarčius šventė stebėdamas iš šalies, nes praleido šį susitikimą dėl patirtos traumos.
Majamio „Inter“ užbaigė etapą surinkęs aštuonis taškus (per pagrindinį laiką nugalėjo „Atlas“ ir „Puma“, sužaidė lygiosiomis su „Necaxa“, o papildomą tašką iškovojo po laimėtos baudinių serijos).
„Jaučiame didelį džiaugsmą. Pasiekėme savo tikslą, patekome į kitą etapą. Manau, kad gerai pasirodėme. Mums pavyko sužaisti puikias rungtynes, nepaisant sunkumų, su kuriais susidūrėme“, – kalbėjo Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano.
„Tijuana“ nugalėjusi „Seattle Sounders“ tapo antrąja MLS komanda, užsitikrinusia vietą MLS ketvirtfinalio etape.
