TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Majamio „Inter“ be Messi įveikė „Pumas UNAM“ ir žengė į lygos taurės atkrintamąsias

2025-08-07 10:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 10:15

Be Lionelio Messi pagalbos besivertusi Majamio „Inter“ komanda paskutinėse lygos taurės grupių etapo rungtynėse 3:1 nugalėjo „Pumas UNAM“ futbolininkus ir iškovojo kelialapį į atkrintamąsias kovas.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Be Lionelio Messi pagalbos besivertusi Majamio „Inter" komanda paskutinėse lygos taurės grupių etapo rungtynėse 3:1 nugalėjo „Pumas UNAM" futbolininkus ir iškovojo kelialapį į atkrintamąsias kovas.

0

Nepaisant Jorge Ruvalcaba pelnyto įvarčio, išvedusio „Pumas UNAM“ į priekį, Luisas Suarezas, Rodrigo De Paulis ir Tadeo Allende atsakė tiksliais smūgiais ir padovanojo Majamio ekipai pergalę rezultatu 3:1.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu L. Messi pelnytus komandos draugų įvarčius šventė stebėdamas iš šalies, nes praleido šį susitikimą dėl patirtos traumos.

Majamio „Inter“ užbaigė etapą surinkęs aštuonis taškus (per pagrindinį laiką nugalėjo „Atlas“ ir „Puma“, sužaidė lygiosiomis su „Necaxa“, o papildomą tašką iškovojo po laimėtos baudinių serijos).

„Jaučiame didelį džiaugsmą. Pasiekėme savo tikslą, patekome į kitą etapą. Manau, kad gerai pasirodėme. Mums pavyko sužaisti puikias rungtynes, nepaisant sunkumų, su kuriais susidūrėme“, – kalbėjo Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano.

„Tijuana“ nugalėjusi „Seattle Sounders“ tapo antrąja MLS komanda, užsitikrinusia vietą MLS ketvirtfinalio etape.

