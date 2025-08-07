Lietuvos krepšininkai sutriuškino Turkijos rinktinę

Nuo pat rungtynių pradžios savo jėgą parodę lietuvių krepšininkai priešininkus nugalėjo rezultatu 91:70.
Rungtynių eiga
Lietuviai svečiuose 91:70 (21:12, 31:19, 21:21, 18:18) sutriuškino Turkiją. Pastarajai tai buvo pirmasis mačas.
Rimo Kurtinaičio kariauna neturėjo Jono Valančiūno, turkai – Shane'o Larkino. Lietuviai startavo geriau: tritaškį smeigė Margiris Normantas, du taškus pridėjo Marekas Blaževičius, tiesa, turkai turėjo atsaką – 4:5. Skirtumą augino Gytis Radzevičius su Tadu Sedekerskiu (12:4),o po Igno Sargiūno tolimo šūvio rinktines skyrė dviženklis taškų skaičius – 15:4.
Skirtumas po truputį tirpo (12:19), bet po pirmo kėlinio Lietuva pirmavo 21:12. Stabilizuoti situaciją lietuviams pavyko (24:15), o situaciją toliau kontroliavo mūsiškiai – 28:17. T.Sedekerskis ir D.Sirvydis pataikė po tritaškį, atsakė ir Onuralpas Bitimas, bet turkus tai menkai gelbėjo – 27:39. Ą.Tubelis pranašumą vertė triuškinamu (47:27), o po pirmosios mačo dalies Lietuva dominavo – 52:31.
Tolimais metimais lietuviai laikėsi priekyje tvirtai (58:31), o Furkano Korkmazo ir Cedi Osmano taškai menkai ką keitė – 44:62. Po trijų ketvirčių dominavimas tęsėsi – 73:52. Paskutinis kėlinys liko formalumu. Ą.Tubelis ir Margiris Normantas toliau tempė priekin mūsiškius (85:62), kurie pergalę pasiekė užtikrintai.
Turkija: Cedi Osmanas 17 (5/6 dvit.), Furkanas Korkmazas 15, Kenanas Sipahi 9, Onuralpas Bitimas 8, Ademas Bona 7 (5 atk. kam.).
Lietuva: Margiris Normantas 15 (3/4 trit., 18 n.b.), Rokas Jokubaitis 13 (6 atk. kam., 7 rez. perd., 23 n.b.), Tadas Sedekerskis 10, Marekas Blaževičius ir Laurynas Birutis – po 8.
Rugpjūčio 10 d. R. Kurtinaičio auklėtiniai Kauno Žalgirio arenoje susitiks su Sakartvelu.
Kitų Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
Rugpjūčio 10 d. 19.30 val. – Lietuva – Sakartvelas
Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva
Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija
Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
