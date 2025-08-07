Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuvos Rinktinė

Lietuvos krepšininkai sutriuškino Turkijos rinktinę

2025-08-07 18:30 / šaltinis: krepsinis.net ir tv3.lt inf.
2025-08-07 18:30

Europos čempionatui besirengianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ketvirtadienio vakarą užtikrintai nugalėjo ir Turkijos komandą.

Europos čempionatui besirengianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ketvirtadienio vakarą užtikrintai nugalėjo ir Turkijos komandą.

REKLAMA
12

Nuo pat rungtynių pradžios savo jėgą parodę lietuvių krepšininkai priešininkus nugalėjo rezultatu 91:70.

Lietuvos krepšininkai sutriuškino Turkijos rinktinę
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos krepšininkai sutriuškino Turkijos rinktinę

Rungtynių eiga

Lietuviai svečiuose 91:70 (21:12, 31:19, 21:21, 18:18) sutriuškino Turkiją. Pastarajai tai buvo pirmasis mačas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rimo Kurtinaičio kariauna neturėjo Jono Valančiūno, turkai – Shane'o Larkino.  Lietuviai startavo geriau: tritaškį smeigė Margiris Normantas, du taškus pridėjo Marekas Blaževičius, tiesa, turkai turėjo atsaką – 4:5. Skirtumą augino Gytis Radzevičius su Tadu Sedekerskiu (12:4),o po Igno Sargiūno tolimo šūvio rinktines skyrė dviženklis taškų skaičius – 15:4.

REKLAMA
REKLAMA

Skirtumas po truputį tirpo (12:19), bet po pirmo kėlinio Lietuva pirmavo 21:12. Stabilizuoti situaciją lietuviams pavyko (24:15), o situaciją toliau kontroliavo mūsiškiai – 28:17. T.Sedekerskis ir D.Sirvydis pataikė po tritaškį, atsakė ir Onuralpas Bitimas, bet turkus tai menkai gelbėjo – 27:39. Ą.Tubelis pranašumą vertė triuškinamu (47:27), o po pirmosios mačo dalies Lietuva dominavo – 52:31.

REKLAMA

Tolimais metimais lietuviai laikėsi priekyje tvirtai (58:31), o Furkano Korkmazo ir Cedi Osmano taškai menkai ką keitė – 44:62. Po trijų ketvirčių dominavimas tęsėsi – 73:52. Paskutinis kėlinys liko formalumu. Ą.Tubelis ir Margiris Normantas toliau tempė priekin mūsiškius (85:62), kurie pergalę pasiekė užtikrintai. 

Turkija: Cedi Osmanas 17 (5/6 dvit.), Furkanas Korkmazas 15, Kenanas Sipahi 9, Onuralpas Bitimas 8, Ademas Bona 7 (5 atk. kam.).

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva: Margiris Normantas 15 (3/4 trit., 18 n.b.), Rokas Jokubaitis 13 (6 atk. kam., 7 rez. perd., 23 n.b.), Tadas Sedekerskis 10, Marekas Blaževičius ir Laurynas Birutis – po 8.

Rugpjūčio 10 d. R. Kurtinaičio auklėtiniai Kauno Žalgirio arenoje susitiks su Sakartvelu. Šią akistatą, kaip ir visus kitus Lietuvos rinktinės mačus, galėsite stebėti per TV3 ir portale tv3.lt.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kitų Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis: 

Rugpjūčio 10 d. 19.30 val. – Lietuva – Sakartvelas 

Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva 

Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija 

Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija 

Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija 

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.t, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis: kur ir kada stebėti? (33)
Rimas Kurtinaitis (BNS nuotr.)
Kurtinaitis įvardino rinktinės tikslus ir žaidėją, turintį garantuotą vietą komandoje (25)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų