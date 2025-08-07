Oficialu: „LAFC“ gretas papildė Heungas Min Sonas

„Laba diena visiems, ką aš galiu pasakyti? Išsipildė svajonė. Los Andželtas, koks tai yra miestas. Žinoma, noriu padėkoti savininkams, jie labai sunkiai dirbo, kad čia atvykčiau ir prisijungčiau prie „LAFC“. Esu čia, jaučiuosi daugiau nei laimingas. Labai džiaugiuosi matydamas visus gerbėjus iš Korėjos lauke.
Jaučiau, kad man reikėjo naujo etapo, iššūkio, todėl ir pasirinkau „LAFC“. Manau galima sakyti, kad esu jau senas, bet vis dar turiu gerą fizinį pasirengimą ir vis dar sakyčiau, kad esu geras. Žinoma, esu čia tam, kad surengčiau gerus pasirodymus, bet taip pat noriu pasidalinti patarimais su jaunaisiais žaidėjais“, – kalbėjo H. Min Sonas.
H. Min Sonas pasirašė su „LAFC“ iki 2027-ųjų metų galiojantį kontraktą. Pasak ESPN šaltinių, „LAFC“ ir „Tottenham“ susitarimas dėl šio futbolininko siekia apie 26 mln. JAV dolerių.
└A 🫰 pic.twitter.com/tfFJY9ATjL— LAFC (@LAFC) August 7, 2025
