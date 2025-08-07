Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Oficialu: „LAFC“ gretas papildė Heungas Min Sonas

2025-08-07 10:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 10:00

MLS rungtyniaujanti „LAFC“ oficialiai pranešė, jog komandos gretas papildė Heungas Min Sonas.

Heungas Min Sonas | Scanpix nuotr.

MLS rungtyniaujanti „LAFC“ oficialiai pranešė, jog komandos gretas papildė Heungas Min Sonas.

REKLAMA
0

„Laba diena visiems, ką aš galiu pasakyti? Išsipildė svajonė. Los Andželtas, koks tai yra miestas. Žinoma, noriu padėkoti savininkams, jie labai sunkiai dirbo, kad čia atvykčiau ir prisijungčiau prie „LAFC“. Esu čia, jaučiuosi daugiau nei laimingas. Labai džiaugiuosi matydamas visus gerbėjus iš Korėjos lauke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jaučiau, kad man reikėjo naujo etapo, iššūkio, todėl ir pasirinkau „LAFC“. Manau galima sakyti, kad esu jau senas, bet vis dar turiu gerą fizinį pasirengimą ir vis dar sakyčiau, kad esu geras. Žinoma, esu čia tam, kad surengčiau gerus pasirodymus, bet taip pat noriu pasidalinti patarimais su jaunaisiais žaidėjais“, – kalbėjo H. Min Sonas.

REKLAMA
REKLAMA

H. Min Sonas pasirašė su „LAFC“ iki 2027-ųjų metų galiojantį kontraktą. Pasak ESPN šaltinių, „LAFC“ ir „Tottenham“ susitarimas dėl šio futbolininko siekia apie 26 mln. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų