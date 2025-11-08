Ypatingas dėmesys – velioniui Virgilijui Noreikai: spaudžia ašarą

Laukdami koncerto „Vitražų“ salėje susirinkę klausytojai turėjo progą pasigrožėti fotografijų paroda, kurioje įamžintos operos legendos Virgilijaus Noreikos gyvenimo ir kūrybos akimirkos, rašoma pranešime spaudai.
Paroda tarsi atvėrė duris į praeitį, primindama Maestro ryšį su gimtuoju miestu – Šiauliais. Būtent čia jis žengė pirmuosius žingsnius scenoje, o 2015 metais Virgilijui Noreikai buvo suteiktas Šiaulių miesto garbės piliečio vardas.
Iškilmingame koncerte dainavo profesoriaus mokiniai – mūsų tautiečiams gerai pažįstami dainininkai: baritonai Dainius Puišys, Laimonas Pautienius, Arūnas Malikėnas ir Giedrius Prunskus, bosas Liudas Norvaišas, sopranas Salomėja Petronytė bei mecosopranas Jovita Vaškevičiūtė. Solistams pritarė Šiaulių miesto simfoninis orkestras „Camerata Solaris“, kuriam dirigavo orkestro meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis bei kviestinis dirigentas Martynas Staškus. Aukščiausios klasės „Steinway & Sons“ koncertiniu fortepijonu skambino Povilas Jaraminas, kuris, subtiliai atgaivindamas Maestro sceninę dvasią, atliko parafrazę Virgilijaus Noreikos dainuotų kūrinių temomis.
Žiūrovai mėgavosi įvairiapuse vakaro programa – nuo Mozarto, Verdi, Bizet, Saint-Saënso, Puccini, Dvariono, Mascagni ir Klovo kūrinių iki jautrių lietuviškos muzikos akcentų. Skambėjo gerai žinomos arijos ir dainos iš paties Virgilijaus Noreikos repertuaro, priminusios Maestro nenuginčijamą talentą ir neblėstančią sceninę šviesą. Programą papildė ištraukos iš režisierės Laimos Lingytės dokumentinio filmo „Briliantinis tenoras“, dar labiau priartinusios žiūrovus prie Maestro gyvenimo ir kūrybos kelio.
Antrąją koncerto dalį pradėjo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Jis pasidžiaugė, kad šis vakaras subūrė žmones, kuriuos jungia bendras jausmas – meilė muzikai ir pagarbai Maestro atminimui. „Visi, kurie susirinko į šį koncertą, sukuria tą ypatingą jausmą, dėl kurio žmogus ir gyvena. Mes tiesiog padarėme tai, ko gerbiamas Maestro iš mūsų būtų norėjęs. Branginkime pačius reikšmingiausius dalykus savo gyvenime, saugokime akimirkas, kurios taip reikalingos kiekvienam,“ – kalbėjo meras.
Tarp antrosios dalies pasirodymų įvyko itin jausmingas momentas – skambant Algimanto Raudonikio kūriniui „Švelnumas“, žiūrovų žvilgsniai nukrypo į ekraną, kuriame buvo rodomos operos solisto ir jo žmonos gyvenimo akimirkos. Salėje tvyrojo pagarbi tyla, o atmosferą persmelkė jausmas, tarsi pats Maestro dar kartą būtų sugrįžęs į sceną. Kaip pabrėžė renginio vedėja, muzikologė Eglė Ulienė, šis kūrinys neatsiejamas nuo Virgilijaus Noreikos – niekas kitas negali jo perteikti taip nuoširdžiai, su tiek daug šilumos ir tiesos, kaip tai darydavo Lietuvos operos legenda.
Iškilmingo vakaro paskutinieji kūriniai subūrė visus koncerto dalyvius. Nuskambėjo J. Strausso „Barinkajaus kupletai“, po kurių į sceną žengė Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė. Virgilijaus Noreikos žmona nuoširdžiai padėkojo Šiauliams už tokį šiltą ir prasmingą atminimo koncertą. Renginį vainikavo energingas L. Denzos kūrinys „Funiculi, funicula“. Po šio finalinio numerio ekrane pasirodė vaizdai ir akimirkos iš Maestro muzikinės veiklos, kurias renginio dalyviai ir žiūrovai stebėjo pakilę iš savo vietų. Salėje tvyrojo jausminga tyla, kurią netrukus pakeitė ilgi ir garsūs aplodismentai legendiniam Lietuvos tenorui.
Renginio organizatorė – Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ – dėkoja Šiaulių miesto savivaldybei, miesto merui Artūrui Visockui, renginio režisierei Laimai Lingytei, Virgilijaus Noreikos mokiniams, scenos partneriams, orkestrui, dirigentams bei visiems, kurie šį ypatingą vakarą dirbo ne tik scenoje, bet ir jos užkulisiuose.
Vakaro emocijos dar ilgai lydėjo žiūrovus, primindamos, kokį gilų pėdsaką Lietuvos kultūroje paliko Virgilijus Noreika. Jo balsas, mokiniai ir kūryba toliau gyvena žmonių atmintyje, o šis koncertas tapo nuoširdžia padėka už jo neįkainojamą indėlį į Lietuvos kultūrą.
