Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mirusiam Virgilijui Noreikai – neeilinis pagerbimas

2025-09-18 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 11:25

Rugsėjo 22 d. Lietuvos operos legenda, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, profesorius Virgilijus Noreika būtų minėjęs 90-ąjį gimtadienį. Vilnius, kuriame prabėgo didžioji dalis maestro gyvenimo ir kūrybinės veiklos, kviečia į šiai sukakčiai skirtus renginius, subursiančius mokinius, kolegas, bičiulius ir gerbėjus.

Virgilijus Noreika (nuotr. Lukas Balandis/BNS, 123rf.com)
61

Rugsėjo 22 d. Lietuvos operos legenda, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, profesorius Virgilijus Noreika būtų minėjęs 90-ąjį gimtadienį. Vilnius, kuriame prabėgo didžioji dalis maestro gyvenimo ir kūrybinės veiklos, kviečia į šiai sukakčiai skirtus renginius, subursiančius mokinius, kolegas, bičiulius ir gerbėjus.

REKLAMA
0

„Virgilijus Noreika buvo ne tik pasaulinio lygio tenoras, bet ir Vilniaus pasididžiavimas – čia jis gyveno, kūrė, mokė, įkvėpė kartas. Jo reikšmingas palikimas iki šiol skamba miesto kultūrinėje atmintyje“, – teigia Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Virgilijus Noreika palaidotas Menininkų kalnelyje
(61 nuotr.)
(61 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Virgilijus Noreika palaidotas Menininkų kalnelyje

Vilnius švęs Virgilijaus Noreikos 90-metį

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia, kad 90-osioms maestro gimimo metinėms skirtas visas renginių ciklas, kuris vyks įvairiuose Lietuvos miestuose. Organizatoriai pabrėžia, kad šiuo ciklu siekiama ne tik pagerbti maestro atminimą, bet ir gyvai paliudyti jo kūrybinį ir pedagoginį palikimą, suburiant įvairių kartų dainininkus ir muzikos mylėtojus.

REKLAMA
REKLAMA

Maestro mokinys Merūnas Vitulskis prisimena: „Gyvenime V. Noreikos moto buvo viską daryti pilna koja. Jei mylėjo studentus, tai iš visos širdies, jeigu būdavo scenoje – maksimaliai atsiduodavo savo vaidmeniui. Jam nebuvo svarbus žiūrovų kiekis ar tai kas jį klausys. Jis dainavo žmonėms – visiems žmonėms, nes buvo žmonių operos solistas.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų