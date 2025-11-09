 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apsaugotų gyventojus nuo nemalonių kvapų: siūloma suteikti NVSC daugiau įgaliojimų

2025-11-09 09:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-09 09:07

Siekiant sparčiau reaguoti į gyventojų skundus dėl iš įvairių gamyklų ir atliekų perdirbimo įmonių sklindančios smarvės, siūloma tobulinti šiuo metu galiojančią kvapų kontrolės sistemą. 

Gaisras automobilių sąvartyne Vilniuje, Panerių gatvėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Siekiant sparčiau reaguoti į gyventojų skundus dėl iš įvairių gamyklų ir atliekų perdirbimo įmonių sklindančios smarvės, siūloma tobulinti šiuo metu galiojančią kvapų kontrolės sistemą. 

0

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, socialdemokratas Linas Jonauskas įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma kvapų kontrolės sistemoje daugiau įgaliojimų suteikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC). 

Priėmus įstatymo pataisas, NVSC galės savarankiškai vykdyti kontrolės funkcijas, reaguoti ir stabdyti pažeidimus. Vadovaudamasis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo nuostatomis, šio centro darbuotojai galės tiesiogiai taikyti sankcijas už kvapų valdymo sąlygų pažeidimus.

„Siūlau atsisakyti esamos praktikos, kai NVSC veikia ne tiesiogiai, o per Aplinkos apsaugos agentūros išduodamus taršos leidimus su kvapų valdymo dalimi. Įsigaliojus pataisoms, NVSC galės greičiau reaguoti į gyventojų skundus, į ūkio subjektų daromus pažeidimus tiek aplinkosaugos, tiek visuomenės sveikatos priežiūros srityje“, – komentuodamas projektą Eltai sakė L. Jonauskas. 

Pasak jo, tarša kvapais yra itin didelė problema, nes Seimo Aplinkos apsaugos komitetą užplūsta skundai dėl stiprios smarvės iš įvairių ūkio subjektų.

L. Jonausko teigimu, viena iš kvapų kontrolės problemų – pernelyg lėtas reagavimas į pažeidimus. 

„Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, kai reikia taikyti sankcijas už kvapų valdymo sąlygų, nustatytų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime, pažeidimus, susiduriama su ilgai trunkančiais susirašinėjimais tarp NVSC, Aplinkos apsaugos departamento ir Aplinkos apsaugos agentūros. Todėl laiku nesiimama priemonių pažeidimo pašalinimui, prarandamas brangus laikas problemos sprendimui“, – dokumento aiškinamajame rašte sako L. Jonauskas.

Pritarus įstatymo pataisoms, tikimasi teigiamo poveikio gyventojų sveikatai, nes institucijos galės greičiau reaguoti į jų nusiskundimus dėl nemalonių kvapų.

Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo 2027 m. pradžios.

