Meilės aistrą užfiksavę Vilniaus gyventojai sulaukė smūgių audros: ekspertai įspėja visus

Socialiniuose tinkluose gyventojas anonimiškai papasakojo apie išgyventą incidentą ir konfliktą. Anot jo, šeštadienio popietę vyras su žmona nusprendė pasivaikščioti prie Pilaitėje esančio Gilužio ežero, tačiau ant suoliuko prie pat ežero aptiko besimylinčią porą.
Norėję sudrausminti – nufilmuoti bei nusiųsti policijai, gyventojai teigia buvę užpulti aistringos poros, kilo konfliktas ir įvyko muštynės.
Kodėl žmonės santykiauja viešose vietose?
Toks elgesys yra itin intymus, tačiau kai kurie vis tiek to nepabūgsta daryti viešai, nesikuklindami. Kyla klausimas, ko tokiu elgesiu jie siekia, kaip į tai reaguoti?
Psichologas Edvardas Šidlauskas aiškina, kad gali būti kelios tokio elgesio priežastys.
„Viena iš paprasčiausių priežasčių – supraskime žmogaus prigimtį, kad emocijos ar net aistros dažnai yra stipresnės už sveiką protą. Šiuo atveju kalbama apie seksualinį instinktą, kuris išvis yra labai stiprus ir jo vedami žmonės dažnai daro daug neracionalių dalykų. Tai paprasčiausiai galbūt buvo pora, kuri neturėjo kur tai daryti, todėl jų suvokimu pasirinko kiek nuošalesnę vietą, kas pasitaikė po ranka“, – paaiškina psichologas.
Kita priežastis, kodėl žmonės taip elgiasi, yra kiek sudėtingesnė. Anot E. Šidlausko, tai gali būti susiję ir su įvairiais seksualiniais nukrypimais.
„Vienas iš jų [seksualinių nukrypimų] yra mylėjimasis viešoje vietoje, žmonės susijaudina ir labiau užsiveda, kai žino, kad juos kažkas stebės. Kuris iš šių variantų nutiko čia, aš nežinau“, – sako psichologas.
Toks elgesys, anot E. Šidlausko, dar yra vadinamas parafilija, kas ir reiškia seksualinį nukrypimą. Jo rūšių yra labai daug.
Tiesa, besimylinti pora, pamačiusi, kad yra filmuojama, nesistengė slapstytis ar pasišalinti – atvirkščiai, pribėgę prie pro šalį ėjusių žmonių juos užpuolė, pargriovė, bandė atimti telefoną, kumščiavosi.
Psichologas sako, kad seksualinis instinktas yra vienas stipriausių, o jo tamsioji pusė yra agresija.
„Pabandykite poravimosi metu kokią mešką užkalbinti, net ir kokį šunį arba katiną, irgi manau tikrai liūdnai gali baigtis. Freudas įvardijo dvi pagrindines žmogaus varas – libido ir mortido. Viena yra meilės, gyvybės troškimas, o kita mirtis.
Čia tas pats instinktas, kaip dvi kalavijo pusės, noras meilės ir kita pusė – agresija, kaip noras žudyti, naikinti. Čia ir buvo, kad buvo paliesta agresijos pusė, nes sutrukdyta pirmajai pusei“, – pažymi jis.
Kas gresia, jei mylėsitės viešoje vietoje?
Lytiškai santykiaujant viešoje vietoje rizikuojama ne tik tuo, kad kažkas pastebės, paviešins, tačiau dar galima gauti ir baudą. Advokatas Valdemaras Bužinskas sako, kad mylėjimasis viešoje erdvėje be jokių abejonių yra viešosios tvarkos pažeidimas, baudžiamas pagal administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 481 straipsnį.
Tai reiškia, kad intymus santykiai viešumoje vertinami, kaip nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, už kurį galima gauti 30–140 eurų baudą. Jeigu pažeidimas pakartojamas, bauda išauga nuo 140–240 eurų.
„Čia yra tik pirma sūrelio pusė, kita pusė yra reagavimas. Kaip šiuo atveju privataus asmens filmavimas, viešosios tvarkos pažeidimo fiksavimas. Tai nelaikoma pažeidimu, jeigu tuo siekiame ne pajuokti, ne pažeminti, kaip pavyzdžiui, į feisbuką įkelti, o užfiksuoti pažeidimo faktą, pranešti teisėsaugai“, – paaiškina V. Bužinskas.
Kitu atveju, jeigu pažeidimas buvo filmuojamas asmeniniais tikslais, norėta juo pasidalinti su draugais, pasijuokti – toks veiksmas irgi užtraukia atsakomybę.
Dėl aršios reakcijos po filmavimo, kai besimylėjusi pora užpuolė pro šalį ėjusius ir apie tai norėjusius pranešti žmones, advokatas pažymi, kad tai jau yra rimtesnis pažeidimas, nei pats mylėjimasis, nes užtraukia baudžiamąją atsakomybę.
„Muštis ir žaloti kito žmogaus negalima, o jeigu padaromi kokie nors sužalojimai, tai užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Pavyzdžiui, neseniai buvo atvejis, kai Vilniuje ėjo žmogus ir pamatė kitą – sisiojantį ant tvoros. Ir jis jį prilupo taip, kad šis atsidūrė ligoninėje.
Tai be jokios abejonės, tam, kuris prilupo, bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Gal kažkiek lengvins aplinkybes tai, kad jis ne šiaip sau mušėsi, bet atsakomybės nepašalins“, – sako V. Bužinskas.
Todėl, net užfiksavus pažeidimą, advokatas atkreipia dėmesį, kad svarbu tai, kaip į jį reaguojame ir bandyti jokiais būdais nesivelti į konfliktą. Tas, kas inicijuos muštynes, bus traukiamas atsakomybėn.
Sumušto gyventojo pagalbos prašymas
Socialiniuose tinkluose, Pilaitės bendruomenės grupėje, buvo pasidalinta anoniminiu pagalbos prašymu. Gyventojas prašė aplinkinių bet kokios informacijos apie šeštadienį vidury dienos įvykusį konfliktą.
„2025-11-01, apie 13:40 su žmona ėjome penėti ančių prie Gėlužės ežero. Tik išlipę iš automobilio bei pakilę į kalniuką, ant suoliuko pamatėme porelę, kuri mylėjosi viešoje vietoje.
Nufilmavome, pranešėme policijai, tačiau moteris užpuolė mano žmoną, ji krito, bandė atimti jos telefoną, aš bėgau ginti, vyras puolė mane, trenkė kumščiu į galvą, aš kritau, bandė smaugti“, – kilusį konfliktą nupasakoja anonimas.
Anot jo, buvo daug riksmų ir triukšmo, todėl šiuo įrašu prašo visų, kas galėjo eiti ar važiuoti pro šalį, pagalbos.
„Mums žinoma, kad vienas vyras su dviem vaikais filmavo, tačiau atsikvošėjus jo neberadome. Bet kokia informacija naudinga. Ačiū“, – nurodoma įraše.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Vilniaus apskrities komisariato policijos atstove spaudai Loreta Kairienė patvirtino, kad toks pranešimas yra gautas.
„Lapricio 1 dieną, 13:42 val. Vilniaus rajone, Zujūnų seniunijoje, Vilkeliškių kaime, prie Gilužio ežero, ant suoliuko viešoje vietoje mylėjosi pora. Tarp pranešėjų ir poros kilo konfliktas“, – pasakoja L. Kairienė.
Policijos atstovės teigimu, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso (LR BK) 140 straipsnį – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Remiantis šiuo straipsniu numatoma, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, yra baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!