Viduryje dienos vilniečių pamėgtame parke – sekso scenos: aplinkiniai sulaukė akibrokšto

2025-11-04 17:30
2025-11-04 17:30

Aistros Vilniaus rajone prie ežero pakrantės netikėtai peraugo į tikrą chaosą. Lapkričio 1-ąją, viduryje dienos, praeiviai aptiko viešoje vietoje besimylinčią porą, o bandydami nutraukti jų intymią akimirką ir pranešti policijai – patys liko sumušti.

Praeiviai Vilniuje šokiruoti: sutrukdę besimylinčiai porai – liko sumušti (tv3.lt koliažas)

Aistros Vilniaus rajone prie ežero pakrantės netikėtai peraugo į tikrą chaosą. Lapkričio 1-ąją, viduryje dienos, praeiviai aptiko viešoje vietoje besimylinčią porą, o bandydami nutraukti jų intymią akimirką ir pranešti policijai – patys liko sumušti.

5

Socialiniuose tinkluose, Pilaitės bendruomenės grupėje, buvo pasidalinta anoniminiu pagalbos prašymu. Gyventojas prašė aplinkinių bet kokios informacijos apie šeštadienį vidury dienos įvykusį konfliktą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„2025-11-01, apie 13:40 su žmona ėjome penėti ančių prie Gėlužės ežero. Tik išlipę iš automobilio bei pakilę į kalniuką, ant suoliuko pamatėme porelę, kuri mylėjosi viešoje vietoje.

Nufilmavome, pranešėme policijai, tačiau moteris užpuolė mano žmoną, ji krito, bandė atimti jos telefoną, aš bėgau ginti, vyras puolė mane, trenkė kumščiu į galvą, aš kritau, bandė smaugti“, – kilusį konfliktą nupasakoja anonimas.

Anot jo, buvo daug riksmų ir triukšmo, todėl šiuo įrašu prašo visų, kas galėjo eiti ar važiuoti pro šalį, pagalbos.

„Mums žinoma, kad vienas vyras su dviem vaikais filmavo, tačiau atsikvošėjus jo neberadome. Bet kokia informacija naudinga. Ačiū“, – nurodoma įraše.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas

Vilniaus apskrities komisariato policijos atstove spaudai Loreta Kairienė patvirtino, kad toks pranešimas yra gautas.

„Lapricio 1 dieną, 13:42 val. Vilniaus rajone, Zujūnų seniunijoje, Vilkeliškių kaime, prie Gilužio ežero, ant suoliuko viešoje vietoje mylėjosi pora. Tarp pranešėjų ir poros kilo konfliktas“, – pasakoja L. Kairienė.

Policijos atstovės teigimu, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso (LR BK) 140 straipsnį – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Remiantis šiuo straipsniu numatoma, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, yra baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

