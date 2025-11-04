Druskininkuose – nerimą kelianti paieška: be žinios dingo į parduotuvę išėjęs 28-erių vyras

Alytaus apskrities policijos komisariato atstovės Kristinos Janulevičienės teigimu, lapkričio 1 d. gauta informacija, kad 28-erių Modestas Mitrulevičius spalio 31 dieną išėjo iš draugo namų į parduotuvę „Lidl“ ir dingo be žinios.
„Pradėjus ikiteisminį tyrimą buvo patikrintos prekybos centro kameros, daugmaž nustatyta galima judėjimo kryptis. Taip pat buvo pasitelktas dronas, tačiau tądien viską sunkino tai, kad buvo lietinga diena, tada būna sudėtinga su dronais dirbti“, – nurodo K. Janulevičienė.
Jos teigimu, jaunuolio paieškai sutelktos intensyvios pajėgos – prisijungė kinologai, buvo vykdoma fizinė paieška, prie kurios prisidėjo policijos pareigūnai, šauliai, savanoriai ir artimieji.
Policijos atstovė nurodo, kad šiuo metu toliau tikrinama visa gaunama informacija iš aplinkinių, viešosios erdvės. Taip pat atliekama vaizdo kamerų analizė, kurios yra ant įvairių institucijų, įstaigų, saugios kaimynystės ir pan.
„Apžiūrimos tam tikros vietos. Sekmadienį buvo išžvalgytas praktiškai visas Neravų miškelis, šalia „Eglės“ sanatorijos. Kamerų dėka dabar turime informacijos, kad vyriškis galimai eidamas link „Eglės“ sanatorijos apsisuko ir patraukė miesto link“, – žinia apie paskutinę vyriškio buvimo vietą dalijasi policijos atstovė.
Dėl to, anot jos, šiandien toliau vykdoma tiek fizinė paieška, tiek kamerų analizė, kad būtų galima sekti kitais pėdsakais.
Modesto aprangos ir išvaizdos detalės
Druskininkų savivaldybės policijos bendruomenės pareigūnai socialiniuose tinkluose pasidalijo detalėmis, kaip paskutinį kartą buvo apsirengęs dingęs jaunuolis.
„Buvo apsirengęs juodos spalvos striuke iki kelių, dėvėjo pilką kepurę, avėjo juodais batais, kelnės tamsios. Kairė akis pakraujavusi, raudona.
Ką nors žinančius apie šio asmens buvimo vietą, prašome pranešti tel. 0 611 21255 arba policijai Nr.112“, – prašo pareigūnai.
Artimieji prašo pagalbos
Socialiniuose tinkluose pirmadienį pasirodė artimųjų pagalbos šauksmas.
„Druskininkuose Spalio 31 d. Dingo Modestas Mitrulevičius. Prašome visų pagalbos, gal kas turite kameras ties namais, butais, ofisais ir mašinų registratorius. Prašome visų patikrinti laiką nuo 13 val. iki 17 val. (galėjo būti visame mieste).
Reikalinga JŪSŲ PAGALBA
Užfiksuota 10.31 d.
13:31 parduotuvė „LIDL“
13:52 „Eglės“ sanatorijos automobilių aikštelė ties A.B.C korpusu.
Ties sanatorija vėl kryptis nežinoma, Aplink Eglę dideliu spinduliu teritorija patikrinta.
Nelikite abejingi, padėkite surasti“, – dalijasi dingusiojo artimieji.
