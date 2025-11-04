 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Druskininkuose – nerimą kelianti paieška: be žinios dingo į parduotuvę išėjęs 28-erių vyras

2025-11-04 11:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 11:58

Druskininkuose jau ketvirtą parą vyksta intensyvi be žinios dingusio jauno vaikino paieška. Pirminiais duomenimis, vaikinas iš draugo išėjo į parduotuvę, tačiau po to dingo kaip į vandenį. Vyksta intensyvi jaunuolio paieška – prisijungė kinologai, apylinkėse ieško artimieji ir savanoriai, pakeltas dronas.

Druskininkuose dingo Modestas Mitrulevičius (tv3.lt koliažas)

Druskininkuose jau ketvirtą parą vyksta intensyvi be žinios dingusio jauno vaikino paieška. Pirminiais duomenimis, vaikinas iš draugo išėjo į parduotuvę, tačiau po to dingo kaip į vandenį. Vyksta intensyvi jaunuolio paieška – prisijungė kinologai, apylinkėse ieško artimieji ir savanoriai, pakeltas dronas.

REKLAMA
2

Alytaus apskrities policijos komisariato atstovės Kristinos Janulevičienės teigimu, lapkričio 1 d. gauta informacija, kad 28-erių Modestas Mitrulevičius spalio 31 dieną išėjo iš draugo namų į parduotuvę „Lidl“ ir dingo be žinios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pradėjus ikiteisminį tyrimą buvo patikrintos prekybos centro kameros, daugmaž nustatyta galima judėjimo kryptis.  Taip pat buvo pasitelktas dronas, tačiau tądien viską sunkino tai, kad buvo lietinga diena, tada būna sudėtinga su dronais dirbti“, – nurodo K. Janulevičienė.

REKLAMA
REKLAMA

Jos teigimu, jaunuolio paieškai sutelktos intensyvios pajėgos – prisijungė kinologai, buvo vykdoma fizinė paieška, prie kurios prisidėjo policijos pareigūnai, šauliai, savanoriai ir artimieji.

REKLAMA

Policijos atstovė nurodo, kad šiuo metu toliau tikrinama visa gaunama informacija iš aplinkinių, viešosios erdvės. Taip pat atliekama vaizdo kamerų analizė, kurios yra ant įvairių institucijų, įstaigų, saugios kaimynystės ir pan.

„Apžiūrimos tam tikros vietos. Sekmadienį buvo išžvalgytas praktiškai visas Neravų miškelis, šalia „Eglės“ sanatorijos. Kamerų dėka dabar turime informacijos, kad vyriškis galimai eidamas link „Eglės“ sanatorijos apsisuko ir patraukė miesto link“, – žinia apie paskutinę vyriškio buvimo vietą dalijasi policijos atstovė.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl to, anot jos, šiandien toliau vykdoma tiek fizinė paieška, tiek kamerų analizė, kad būtų galima sekti kitais pėdsakais.

Modesto aprangos ir išvaizdos detalės

Druskininkų savivaldybės policijos bendruomenės pareigūnai socialiniuose tinkluose pasidalijo detalėmis, kaip paskutinį kartą buvo  apsirengęs dingęs jaunuolis.

„Buvo apsirengęs juodos spalvos striuke iki kelių, dėvėjo pilką kepurę, avėjo juodais batais, kelnės tamsios. Kairė akis pakraujavusi, raudona.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ką nors žinančius apie šio asmens buvimo vietą, prašome pranešti tel. 0 611 21255 arba policijai Nr.112“, – prašo pareigūnai.

Artimieji prašo pagalbos

Socialiniuose tinkluose pirmadienį pasirodė artimųjų pagalbos šauksmas.

„Druskininkuose Spalio 31 d. Dingo Modestas Mitrulevičius. Prašome visų pagalbos, gal kas turite kameras ties namais, butais, ofisais ir mašinų registratorius. Prašome visų patikrinti laiką nuo 13 val. iki 17 val. (galėjo būti visame mieste).

REKLAMA

Reikalinga JŪSŲ PAGALBA

Užfiksuota 10.31 d.

13:31 parduotuvė „LIDL“

13:52 „Eglės“ sanatorijos automobilių aikštelė ties A.B.C korpusu.

Ties sanatorija vėl kryptis nežinoma, Aplink Eglę dideliu spinduliu teritorija patikrinta.

Nelikite abejingi, padėkite surasti“, – dalijasi dingusiojo artimieji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų