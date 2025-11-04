 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gaudynės Šilalės rajone: neblaivus vairuotojas bėgo nuo pareigūnų

2025-11-04 09:45 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 09:45

Šilalės rajone pirmadienį neblaivus automobilį vairavęs vyras bėgo nuo policijos pareigūnų. 

Policijos švyturėliai (nuotr. YouTube)

Policijos švyturėliai (nuotr. YouTube) 

0

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 18.55 val. Kvėdarnoje neblaivus (2,87 prom.), neturintis teisės vairuoti transporto priemonės vyras vairavo automobilį ,,Volkswagen Passat“ ir stabdomas nepakluso policijos pareigūnų teisėtiems reikalavimas.

Vėliau šis vairuotojas buvo priverstinai sustabdytas toje pačioje Kvėdarnoje, žiedinėje Taikos ir Rietavo gatvių sankryžoje. 

Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.

