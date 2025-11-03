„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: analogų rinkoje neturintis „KGM Musso“

„Musso“ pavadinimas, korėjiečių kalba reiškiantis „raganosis“, pabrėžia jėgą ir ilgametes gamintojo tradicijas. Remdamasis 55 metų patirtimi pikapų gamyboje, Pietų Korėjos gamintojas KGM pristato savo pirmąjį visiškai elektrinį pikapą – „Musso EV“. Šiuo modeliu KGM siekia nustatyti naują etaloną pasaulinėje pikapų rinkoje.
Tvirtas, bet kartu ir išskirtinis
„KGM Musso EV“ dizainas pabrėžia praktiškumo ir tvirtumo derinį. Priekinėje dalyje dominuoja skulptūriškas variklio gaubtas, unikalūs LED dienos žibintai ir masyvus buferis – elementai, kartu sukuriantys galingą ir ryškų pikapo įvaizdį. Gamintojas teigia, kad automobilis pasižymi įspūdinga išvaizda ir išskirtiniu charakteriu.
Tvirta stilistika išlaikoma ir galinėje dalyje, kur ryškios formos bagažinės dangtis aiškiai pabrėžia „Musso“ identitetą. Atpažįstamas galinių žibintų dizainas užbaigia solidų įspūdį, derindamas autentišką pikapų paveldą su moderniais akcentais.
Pritaikytas ne tik darbui
Salonas, kuriame panaudotos aukščiausios kokybės medžiagos ir rafinuotas dizainas, pritaikytas tiek kasdieniam naudojimui, tiek laisvalaikiui, užtikrinant aukštą pasitenkinimo ir komforto lygį.
Antrosios eilės sėdynės, turinčios stumdomą ir atlošimo funkcijas, padidina komfortą ilgų kelionių metu ir šeimos išvykas paverčia malonesnėmis. Šios savybės suteikia salonui daugiau universalumo, išlaikant erdvės ir ramybės pojūtį.
Erdvi krovinių dėžė, galinti gabenti iki 500 kg svorio krovinį, paverčia „MUSSO EV“ universaliu įrankiu, praplečiančiu gyvenimo būdo galimybes. Tiek kasdienėje veikloje, tiek išvykose gamtoje, jis suteikia universalumo ir laisvės pojūtį.
Derina našumą su technologijomis
„KGM Musso EV“ siekia suderinti galingą našumą su tiksliu valdymu, kad prisitaikytų prie įvairių gyvenimo būdo poreikių ir užtikrintų sklandų bei užtikrintą vairavimą net ilgose kelionėse. Viena iš išskirtinių savybių – savaime išsilyginanti galinės pakabos sistema. Ji palaiko pastovų kėbulo aukštį gale, nepriklausomai nuo krovinių dėžėje esančio svorio, ir tuo pačiu veikia kaip standartinis amortizatorius, užtikrindama stabilų važiavimą.
Automobilyje montuojama ugniai atsparesne laikoma LFP (ličio geležies fosfato) tipo baterija, kuri turi ir baterijos paruošimo funkciją. Ši funkcija optimizuoja baterijos temperatūrą prieš įkrovimą, taip užtikrinant maksimalų įkrovimo efektyvumą.
Efektyvumą didina ir išmani regeneracinė stabdymo sistema. Ji automatiškai reguliuoja regeneracinio stabdymo lygį, atsižvelgdama į tris veiksnius: atstumą iki priekyje esančio automobilio, kelio įkalnę ir net artėjančias greičio kameras. Toks sprendimas padeda padidinti energijos grąžinimo efektyvumą ir mažina vairuotojo nuovargį.
Konkurse dalyvaujančio „KGM Musso“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: Pikapas
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 304 kW / 414 AG
- Sukimo momentas: 339 NM
- Varantieji ratai: Visi
- Baterijos talpa: 81 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 379 km
- Svoris: 2285 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 907
- 0-100 km/val.: 7,9 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 48 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 50 070 €
