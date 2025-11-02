 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Lietuvos „Metų automobilis“ naujienos

„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: kompaktiškas ir manevringas „Forthing T5 EVO“

2025-11-02 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 07:01

29-ąjį kartą startavusiame „Lietuvos metų automobilis“ konkurse – 33 dalyviai. Tarp jų – naujausias „Audi“ kūrinys vidutinėje klasėje, žymintis ne tik gerai pažįstamo modelio evoliuciją, bet ir naują gamintojo strategijos etapą. Šį kartą pristatome „Lietuvos metų automobilis 2026“ konkurso dalyvį – kompaktišką ir stilingą „Forthing T5 EVO“. 

Forthing T5 EVO (nuotr. gamintojo)
7

29-ąjį kartą startavusiame „Lietuvos metų automobilis“ konkurse – 33 dalyviai. Tarp jų – naujausias „Audi“ kūrinys vidutinėje klasėje, žymintis ne tik gerai pažįstamo modelio evoliuciją, bet ir naują gamintojo strategijos etapą. Šį kartą pristatome „Lietuvos metų automobilis 2026“ konkurso dalyvį – kompaktišką ir stilingą „Forthing T5 EVO“. 

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Forthing“ (taip pat žinomas kaip „Fengxing“) – tai automobilių prekės ženklas, priklausantis vienam didžiausių Kinijos valstybinių automobilių gamintojų „Dongfeng Motor Corporation“ koncernui.

REKLAMA
REKLAMA

Istoriškai ši markė Kinijos vidaus rinkoje buvo žinoma dėl praktiškų, įperkamų vienatūrių ir lengvųjų komercinių automobilių gamybos. Tačiau pastaraisiais metais „Forthing“ išgyvena transformaciją: markė aktyviai keičia savo įvaizdį, plečiasi į itin konkurencingą keleivinių automobilių segmentą ir pristato modernaus dizaino visureigius, tokius kaip „T5 EVO“

REKLAMA

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.

„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: kompaktiškas ir manevringas „Forthing T5 EVO“
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: kompaktiškas ir manevringas „Forthing T5 EVO“

Atletiška išvaizda

„T5 EVO“ dizaino akcentai – agresyvūs ir šiuolaikiški. Automobilio charakterį formuoja aštrūs, kampuoti priekiniai LED žibintai, sklandžiai integruoti į dinamiškas kėbulo linijas, o bendrą stilių užbaigia ir galiniai LED žibintai. Sportišką įvaizdį sustiprina galinis spoileris, kuris, pasak gamintojo, atlieka ir funkcinį vaidmenį – gerina automobilio aerodinamines savybes ir didina stabilumą važiuojant didesniu greičiu.

REKLAMA
REKLAMA

Visos „T5 EVO“ versijos taip pat aprūpintos panoraminiu stogu, suteikiančiu salonui šviesos ir erdvės pojūtį. Tiesa, tarp versijų yra svarbus skirtumas: benzininis modelis turi atidaromą panoraminį stoglangį, tuo tarpu hibridinis modelis aprūpintas neatsidarančiu (fiksuotu) stikliniu stogu.

Kompaktiškas, bet erdvus

„Forthing T5 EVO“ interjere pagrindinis dėmesys skiriamas modernaus dizaino, prabangesnių medžiagų ir praktiškos ergonomikos deriniui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gamintojas pabrėžia, kad siekiant aukštesnio komforto lygio, ypatingas dėmesys buvo skirtas garso izoliacijai. Salone panaudotas 30 mm storio didelio tankio EVA/PU medžiagos sluoksnis, veikiantis kaip efektyvus garso barjeras ir slopinantis išorinį triukšmą.

Prie komforto įrangos priskiriama ir dviejų zonų klimato kontrolės sistema, leidžianti keleiviams skirtingose salonose vietose nusistatyti individualią temperatūrą pagal savo poreikius.

REKLAMA

Taupus hibridas

T5 EVO“ siūlomas su dviem skirtingomis jėgainėmis, orientuotomis į skirtingus pirkėjų poreikius. Pigesnė modelio versija naudoja 1,5 litro turbobenzininį variklį, kuris veikia poroje su 7 laipsnių dvigubos sankabos automatine pavarų dėže. Šis agregatas pasiekia 177 AG galią ir 285 Nm sukimo momentą.

Gamoje taip pat siūloma ir galingesnė hibridinė versija, sukurta naujausios kartos hibridinės sistemos pagrindu. Joje 1,5 litro turbininis variklis derinamas su elektros motoru, o bendra sistemos galia pasiekia 240 AG.

REKLAMA

Konkurse dalyvaujančio „Forthing T5 EVO“ vizitinė kortelė

  • Kėbulo tipas: SUV
  • Degalų rūšis: Benzinas
  • Varantieji ratai: Priekiniai
  • Variklio galia: 175 kW / 240 AG
  • Sukimo momentas: 230 Nm
  • Svoris: 1775 kg
  • Bagažinės tūris (litrai): 480
  • 0-100 km/val.: 8,1 s
  • CO2 emisija: 142 g/km
  • Pradinė kaina: 27 490 €
  • Konkursui pateikto automobilio kaina: 30 990 €

Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!

Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo. 

Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.

Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!

Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų