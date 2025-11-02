„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: kompaktiškas ir manevringas „Forthing T5 EVO“

„Forthing“ (taip pat žinomas kaip „Fengxing“) – tai automobilių prekės ženklas, priklausantis vienam didžiausių Kinijos valstybinių automobilių gamintojų „Dongfeng Motor Corporation“ koncernui.
Istoriškai ši markė Kinijos vidaus rinkoje buvo žinoma dėl praktiškų, įperkamų vienatūrių ir lengvųjų komercinių automobilių gamybos. Tačiau pastaraisiais metais „Forthing“ išgyvena transformaciją: markė aktyviai keičia savo įvaizdį, plečiasi į itin konkurencingą keleivinių automobilių segmentą ir pristato modernaus dizaino visureigius, tokius kaip „T5 EVO“
Atletiška išvaizda
„T5 EVO“ dizaino akcentai – agresyvūs ir šiuolaikiški. Automobilio charakterį formuoja aštrūs, kampuoti priekiniai LED žibintai, sklandžiai integruoti į dinamiškas kėbulo linijas, o bendrą stilių užbaigia ir galiniai LED žibintai. Sportišką įvaizdį sustiprina galinis spoileris, kuris, pasak gamintojo, atlieka ir funkcinį vaidmenį – gerina automobilio aerodinamines savybes ir didina stabilumą važiuojant didesniu greičiu.
Visos „T5 EVO“ versijos taip pat aprūpintos panoraminiu stogu, suteikiančiu salonui šviesos ir erdvės pojūtį. Tiesa, tarp versijų yra svarbus skirtumas: benzininis modelis turi atidaromą panoraminį stoglangį, tuo tarpu hibridinis modelis aprūpintas neatsidarančiu (fiksuotu) stikliniu stogu.
Kompaktiškas, bet erdvus
„Forthing T5 EVO“ interjere pagrindinis dėmesys skiriamas modernaus dizaino, prabangesnių medžiagų ir praktiškos ergonomikos deriniui.
Gamintojas pabrėžia, kad siekiant aukštesnio komforto lygio, ypatingas dėmesys buvo skirtas garso izoliacijai. Salone panaudotas 30 mm storio didelio tankio EVA/PU medžiagos sluoksnis, veikiantis kaip efektyvus garso barjeras ir slopinantis išorinį triukšmą.
Prie komforto įrangos priskiriama ir dviejų zonų klimato kontrolės sistema, leidžianti keleiviams skirtingose salonose vietose nusistatyti individualią temperatūrą pagal savo poreikius.
Taupus hibridas
T5 EVO“ siūlomas su dviem skirtingomis jėgainėmis, orientuotomis į skirtingus pirkėjų poreikius. Pigesnė modelio versija naudoja 1,5 litro turbobenzininį variklį, kuris veikia poroje su 7 laipsnių dvigubos sankabos automatine pavarų dėže. Šis agregatas pasiekia 177 AG galią ir 285 Nm sukimo momentą.
Gamoje taip pat siūloma ir galingesnė hibridinė versija, sukurta naujausios kartos hibridinės sistemos pagrindu. Joje 1,5 litro turbininis variklis derinamas su elektros motoru, o bendra sistemos galia pasiekia 240 AG.
Konkurse dalyvaujančio „Forthing T5 EVO“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Variklio galia: 175 kW / 240 AG
- Sukimo momentas: 230 Nm
- Svoris: 1775 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 480
- 0-100 km/val.: 8,1 s
- CO2 emisija: 142 g/km
- Pradinė kaina: 27 490 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 30 990 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
