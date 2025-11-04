 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje girtas BMW vairuotojas kliudė kitą automobilį ir stulpelius

2025-11-04 09:56 / šaltinis: ELTA / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-04 09:56

Vilniuje pirmadienio vakarą neblaivus vairuotojas sukėlė avariją, kurios metu kliudė kitą transporto priemonę, pranešė policija.

Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
25

Vilniuje pirmadienio vakarą neblaivus vairuotojas sukėlė avariją, kurios metu kliudė kitą transporto priemonę, pranešė policija.

0

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 18.52 val. Švitrigailos gatvėje automobilis BMW, vairuojamas neblaivaus (1,74 prom.) vyro (gim. 1997 m.), kliudė automobilį „Peugeot“.

BMW avarija Vilniuje
(25 nuotr.)
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BMW avarija Vilniuje

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neblaivus vairuotojas taip pat kliudė kelio ženklą, šaligatvio bortelį bei betoninius stulpelius. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.

