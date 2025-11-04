Vilniuje girtas BMW vairuotojas kliudė kitą automobilį ir stulpelius

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 18.52 val. Švitrigailos gatvėje automobilis BMW, vairuojamas neblaivaus (1,74 prom.) vyro (gim. 1997 m.), kliudė automobilį „Peugeot“.
BMW avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
BMW avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
BMW avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
BMW avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
BMW avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
BMW avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
BMW avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
BMW avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Girto BMW vairuotojo avarija Vilniuje Švitrigailos g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Neblaivus vairuotojas taip pat kliudė kelio ženklą, šaligatvio bortelį bei betoninius stulpelius.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
REKLAMA