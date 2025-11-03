„MLP Academics“ prieš kovą su „Rytu“ nusileido Eurolygos ekipai

Heidelbergo ekipai 15 taškų pelnė Osunas Osunniyi, po 10 – Mateo Šeričius, Marcelis Kessenas ir Niklas Wurzneris (6 rez. perd.).
„Bayern“ 18 taškų įmetė Spenceris Dinwiddie, 15 – Andreasas Obstas, po 9 – Isiaha Mike‘as (6 atk. kam.), Nielsas Giffey‘us ir Justinianas Jessupas (6 atk. kam.).
„MLP Academics“ ir Vilniaus „Ryto“ akistata vyks lapkričio 5 dieną.
„Bayern“ šią savaitę Eurolygoje keliaus pas Paryžiaus „Paris“.
