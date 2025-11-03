 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„MLP Academics“ prieš kovą su „Rytu“ nusileido Eurolygos ekipai

2025-11-03 22:46 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 22:46

Heidelbergo „MLP Academics“ (1/5) komanda netrukus svečiuosis Vilniuje, o prieš tai Vokietijos čempionate svečiuose 81:93 (14:32, 21:31, 22:16, 24:14) nusileido Miuncheno „Bayern“ (4/1) klubui.

S.Dinwiddie pelnė 18 taškų (Scanpix nuotr.)

0

Heidelbergo ekipai 15 taškų pelnė Osunas Osunniyi, po 10 – Mateo Šeričius, Marcelis Kessenas ir Niklas Wurzneris (6 rez. perd.).

„Bayern“ 18 taškų įmetė Spenceris Dinwiddie, 15 – Andreasas Obstas, po 9 – Isiaha Mike‘as (6 atk. kam.), Nielsas Giffey‘us ir Justinianas Jessupas (6 atk. kam.).

„MLP Academics“ ir Vilniaus „Ryto“ akistata vyks lapkričio 5 dieną.

„Bayern“ šią savaitę Eurolygoje keliaus pas Paryžiaus „Paris“.

