Ar Kalėdoms pasipuošta per anksti? Žmonės piktinasi: „Reiktų palaukt“

Tačiau dalis žmonių piktinasi, kad Kalėdos prekybininkams parūpo gerokai per anksti, kai tautiečiai dar net nespėjo aplankyti visų artimųjų kapų.
Pasakė, kada atsiras kirstų kalėdinių eglučių ir kėnių
Sodo ir daržo prekių parduotuvėje „Žalia stotelė“ jau galima rasti įvairių kalėdinių dekoracijų. TV3 Žinių žurnalistas nuvykęs į vieną šio tinklo parduotuvę rado jos priekyje išrikiuotas ir išdėliotas veltines, stiklines įvairių formų kalėdinių eglių puošmenas, žvakides, kitas ryškiaspalves dekoracijas. Jau galima įsigyti ir dirbtinių kalėdinių eglučių.
„Žalios stotelės“ atstovė Dovilė Beivydienė patikino, kad gyvų eglių ir kėnių dar teks palaukti – dabar nupirktI jie neištvertų iki Kalėdų.
Lietuviškos eglės ir kėniai, dažniausiai atvežami iš Danijos, vazonuose pasirodys lapkričio viduryje, kirsti kalėdiniai medeliai – gruodžio pradžioje.
„Siūlome kalėdinį asortimentą nuo spalio pradžios ir tai darome ne veltui – dėl to, kad klientai jau domisi“, – sakė D. Beivydienė.
„Senukuose“ jau galima įsigyti eglučių vazonuose
Eglėms ir kėniams yra alternatyvų – pavyzdžiui, puansetijos ryškiai raudonais lapais, vaškuoti amariliai, smulkūs, aromatingi puskiparisiai ar dar į eglutes panėšėjančios araukarijos. O štai kitoje – pramoninių prekių – parduotuvėje jau galima rasti eglių ir kėnių vazonuose. Įvairių žaisliukų kalėdiniams medeliams – ištisos lentynos.
„Mes iš tikrųjų sekdami tas tendencijas ruošiamės pakankamai anksti. Šiais metais netgi startavome prekyba spalio viduryje“, – džiaugėsi „Senukų“ pirkimų direktorė Baltijos šalims Lina Lukšienė.
Be gyvų eglučių stovi ir dirbtinės eglutės, įvairios lemputės – viduje ir lauke. Ištisos lentynos pilnos vainikų ir kitų dekoracijų. Viena iš naujienų – kalėdinio miestelio figūros.
Daugelis žmonių apie Kalėdų papuošimus dar negalvoja
Tačiau TV3 Žinių kalbinti žmonės Vilniuje svarsto, ar tikrai kalėdinės prekės svarbios, kai dar didžiosios kapų lankymo dienos nesibaigė?
„Turbūt yra prekybininkų toks... ruošiamės iš anksto viskam. Taip, kaip ir tiem kažkokiem negeriem dalykam, kad oj oj oj, būkim pasiruošę“, – nesistebėjo kalbinta vilnietė.
„Reiktų palaukt, kol Vėlinės – tada jau ruoštis šventėm“, – galvą kraipė kitas vilnietis.
„Kas ko ieško. Vienam Vėlinės svarbu, kitam – nelabai, gal daugiau žiūri šventiškas nuotaikas...“, – vienareikšmiškos nuomonės neturėjo kitas kalbintas vilnietis.
Visgi buvo ir tokių apklaustųjų, kurie džiaugėsi ankstyva Kalėdų nuotaika.
„Galima ir dar anksčiau. Kuo ilgiau džiaugtis gyvenimu – tuo geriau. Ir jeigu Kalėdos leidžia tą daryti, tai reikia taip ir daryti“, – šypsojosi moteris.
Tačiau ir patys žmonės ankstinasi. Kalėdinių eglių ir kėnių pardavėjai internetu sako, kad šį spalį lyginant su pernai žmonės aktyviau užsisakė kalėdinių medelių, kuriuos renkasi pasiimti vėlyvą lapkritį ar gruodį.
„Sakyčiau apie 20-30 procentų daugiau užklausų ir užsakymų, bet tai gali nieko stipriai ir nereikšti, jeigu lapkritį tas susidomėjimas išblės“, – sakė „Silver Tree“ įkūrėjas Šarūnas Peikštenis.
„Matome tokią tendenciją, kad klientai pradeda ruoštis iš anksčiau“, – tendenciją pastebi ir „Senukų“ pirkimų direktorė Baltijos šalims.
„Spalio mėnesį apsiperka tie, kurie ieško kažko įdomaus ar išskirtinio – tarkim, kokie dizaineriai ar netgi įmonės“, – teigė „Žalios stotelės“ atstovė D. Beivydienė.
Tačiau dalis TV3 Žinių kalbintų žmonių nelinkę skubėti – svarbiau, kad žaislų, dekoracijų ar net tų pačių eglių kainos nesikandžiotų.
„Mes laukiam, kol bus akcijos, ir tada jau galėsim išsirinkti daugiau prekių“, – teigė kalbinta moteris.
Prekybininkai sako, kad kalėdinės prekės dominuos iki Naujųjų. Ir iškart po to jau teks galvoti, ką naujo pasiūlyti pirkėjams per kitas Kalėdas.
