 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ar Kalėdoms pasipuošta per anksti? Žmonės piktinasi: „Reiktų palaukt“

2025-11-03 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 20:40

Dar prieš Vėlines prekybininkai pradėjo ruoštis didžiausioms metų šventėms. Kai kurių parduotuvių lentynos jau nuo spalio pradžios pildomos kalėdiniais papuošimais, dekoracijomis ir eglėmis. Prekybininkai sako, kad per artimiausią mėnesį atsiveš ir dar daugiau kalėdinių prekių.

Dar prieš Vėlines prekybininkai pradėjo ruoštis didžiausioms metų šventėms. Kai kurių parduotuvių lentynos jau nuo spalio pradžios pildomos kalėdiniais papuošimais, dekoracijomis ir eglėmis. Prekybininkai sako, kad per artimiausią mėnesį atsiveš ir dar daugiau kalėdinių prekių.

REKLAMA
6

Tačiau dalis žmonių piktinasi, kad Kalėdos prekybininkams parūpo gerokai per anksti, kai tautiečiai dar net nespėjo aplankyti visų artimųjų kapų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Pasakė, kada atsiras kirstų kalėdinių eglučių ir kėnių

Sodo ir daržo prekių parduotuvėje „Žalia stotelė“ jau galima rasti įvairių kalėdinių dekoracijų. TV3 Žinių žurnalistas nuvykęs į vieną šio tinklo parduotuvę rado jos priekyje išrikiuotas ir išdėliotas veltines, stiklines įvairių formų kalėdinių eglių puošmenas, žvakides, kitas ryškiaspalves dekoracijas. Jau galima įsigyti ir dirbtinių kalėdinių eglučių.

REKLAMA
REKLAMA

„Žalios stotelės“ atstovė Dovilė Beivydienė patikino, kad gyvų eglių ir kėnių dar teks palaukti – dabar nupirktI jie neištvertų iki Kalėdų.

REKLAMA

Lietuviškos eglės ir kėniai, dažniausiai atvežami iš Danijos, vazonuose pasirodys lapkričio viduryje, kirsti kalėdiniai medeliai – gruodžio pradžioje.

„Siūlome kalėdinį asortimentą nuo spalio pradžios ir tai darome ne veltui – dėl to, kad klientai jau domisi“, – sakė D. Beivydienė.

„Senukuose“ jau galima įsigyti eglučių vazonuose

Eglėms ir kėniams yra alternatyvų – pavyzdžiui, puansetijos ryškiai raudonais lapais, vaškuoti amariliai, smulkūs, aromatingi puskiparisiai ar dar į eglutes panėšėjančios araukarijos. O štai kitoje – pramoninių prekių – parduotuvėje jau galima rasti eglių ir kėnių vazonuose. Įvairių žaisliukų kalėdiniams medeliams – ištisos lentynos.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes iš tikrųjų sekdami tas tendencijas ruošiamės pakankamai anksti. Šiais metais netgi startavome prekyba spalio viduryje“, – džiaugėsi „Senukų“ pirkimų direktorė Baltijos šalims Lina Lukšienė.

Be gyvų eglučių stovi ir dirbtinės eglutės, įvairios lemputės – viduje ir lauke. Ištisos lentynos pilnos vainikų ir kitų dekoracijų. Viena iš naujienų – kalėdinio miestelio figūros.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Daugelis žmonių apie Kalėdų papuošimus dar negalvoja

Tačiau TV3 Žinių kalbinti žmonės Vilniuje svarsto, ar tikrai kalėdinės prekės svarbios, kai dar didžiosios kapų lankymo dienos nesibaigė?

„Turbūt yra prekybininkų toks... ruošiamės iš anksto viskam. Taip, kaip ir tiem kažkokiem negeriem dalykam, kad oj oj oj, būkim pasiruošę“, – nesistebėjo kalbinta vilnietė.

REKLAMA

„Reiktų palaukt, kol Vėlinės – tada jau ruoštis šventėm“, – galvą kraipė kitas vilnietis.

„Kas ko ieško. Vienam Vėlinės svarbu, kitam – nelabai, gal daugiau žiūri šventiškas nuotaikas...“, – vienareikšmiškos nuomonės neturėjo kitas kalbintas vilnietis.

Visgi buvo ir tokių apklaustųjų, kurie džiaugėsi ankstyva Kalėdų nuotaika.

„Galima ir dar anksčiau. Kuo ilgiau džiaugtis gyvenimu – tuo geriau. Ir jeigu Kalėdos leidžia tą daryti, tai reikia taip ir daryti“, – šypsojosi moteris.

REKLAMA

Tačiau ir patys žmonės ankstinasi. Kalėdinių eglių ir kėnių pardavėjai internetu sako, kad šį spalį lyginant su pernai žmonės aktyviau užsisakė kalėdinių medelių, kuriuos renkasi pasiimti vėlyvą lapkritį ar gruodį.

„Sakyčiau apie 20-30 procentų daugiau užklausų ir užsakymų, bet tai gali nieko stipriai ir nereikšti, jeigu lapkritį tas susidomėjimas išblės“, – sakė „Silver Tree“ įkūrėjas Šarūnas Peikštenis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Matome tokią tendenciją, kad klientai pradeda ruoštis iš anksčiau“, – tendenciją pastebi ir „Senukų“ pirkimų direktorė Baltijos šalims.

„Spalio mėnesį apsiperka tie, kurie ieško kažko įdomaus ar išskirtinio – tarkim, kokie dizaineriai ar netgi įmonės“, – teigė „Žalios stotelės“ atstovė D. Beivydienė.

Tačiau dalis TV3 Žinių kalbintų žmonių nelinkę skubėti – svarbiau, kad žaislų, dekoracijų ar net tų pačių eglių kainos nesikandžiotų.

REKLAMA

„Mes laukiam, kol bus akcijos, ir tada jau galėsim išsirinkti daugiau prekių“, – teigė kalbinta moteris.

Prekybininkai sako, kad kalėdinės prekės dominuos iki Naujųjų. Ir iškart po to jau teks galvoti, ką naujo pasiūlyti pirkėjams per kitas Kalėdas.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pokalbių pilna diena Robertui Kaunui: išėjęs iš prezidentūros buvo apgultas protestuotojų minios
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Lukašenka toliau kartoja gąsdinimo dainelę: „Mes susėsime su Putinu, priimsime sprendimą ir smūgiuosime“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Išvydęs, kas dedasi su jo mylimu mišku, kelmiškis Gintautas negali tylėti: „Tai bus tuščia futbolo aikštė“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kauno valdžia užsimojo po Rotušės aikšte kasti parkingą – ekspertai kalba apie pavojų paveldui
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Širdžių Prezidentas Valdas Adamkus mini ypatingą sukaktį: „Ši diena yra inspiracija ateičiai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Ekspertai įspėja: po II pakopos išmokų gali įvykti kainų šuolis
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pasakė, kiek mineralinio vandens turime išgerti per dieną: štai kas nutiks jo padauginus
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Klaipėda neatsigina bebrų – apgriaužė ir metaliniais tinklais apraišiotus medžius
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kunigas Doveika stebisi augintinių kapais: šeimininkai pinigų negaili – štai, kiek kainuoja
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Vis daugiau žmonių grožisi šiais neįprastais medinukais: „Mano mintyse „balvonai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Naujieji elektriniai traukiniai Lietuvoje: tai yra keliolika žingsnių į priekį
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Latvijai pasitraukus iš Stambulo konvencijos – Tamašunienės svarstymai: „Smurtas neturėtų turėti lytiškumo“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Išskirtinė galimybė pamatyti žymių Lietuvos didikų koplyčią: svarbi vieta sovietmečiu buvo išniekinta
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Šilutės rajone – 26 metus nelegaliai laikytas krokodilas: per tiek laiko net nesugalvojo vardo
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Visuotinė kapinių apgultis: policija siunčia gyventojams svarbių patarimų
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Ukrainiečiai didina spaudimą: skelbia apie neeilinę operaciją Pokrovske
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Budbergytė įvertino vieno banko įvestą pakitimą: „Bankai labai greiti pasinaudoti situacija“
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Švęsite Helovyną ar Vėlines? Prekybininkai atskleidė, kuri šventė šiuo metu populiariausia
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Kandidatas į ministrus Kaunas atviravo apie potencialų postą: „Aš visgi žmogus, ne mašina, ne robotas“
Spalio 31 d. TV3 Žinios. „Pilna streso, panikos“ – Turkijos oro uoste įstrigę lietuviai džiaugėsi, kad nors gavo vandens
Spalio 31 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu Mindaugu Jurkynu
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kodėl nepavyko numušti balionų: „Buvo sąlygų, kurios neleido to padaryti“
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Tikras stebuklas Kauno klinikose: išgyveno net 400 gramų nesvėrusi mergytė
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Pas brolį atvažiavęs vyras rado jo ir žmonos lavonus: mirties priežastis neaiški
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Sienų uždarymas kontrabandinius balionus pristabdė, bet ne ilgam: „Čia bus išbandymas mūsų diplomatijai“
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Būkite atsargūs: sukčiai jau taikosi į antrąją pensijų pakopą
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Muitų bangų talžomas santykių laivas pasiekė ramesnius vandenis: JAV ir Kinijos prezidentai susitiko Pekine
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Pavardės ironija: kandidatas į krašto apsaugos ministrus kaunietis Robertas Kaunas Kaune nežinomas
Spalio 30 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su LSDP pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Liepsnojantis vilkiko ir automobilio susidūrimas netoli Klaipėdos: 4 žmonės išvežti į ligoninę
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Dvi ministrų pozicijos, bet nė vieno tikrai svarstomo kandidato: „Mes matome absurdišką cirką“
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Pabradės poligone jungtinės karinės pajėgos gerino karinius įgūdžius
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Europos Centrinis Bankas ruošia naujovę: eurai virs skaitmenine valiuta išmaniuosiuose įrenginiuose
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Pamatykite: medicinos bendruomenė pagerbė mokslo labui savo kūnus paaukojusius žmones
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Inovatyvi tabletė gali parodyti, ar turite inkstų ligų
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Maisto produktų kainos Lietuvoje pranoko kai kurias Europos šalis: tai dar ne pabaiga
Spalio 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Nerijum Mačiuliu
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lietuva tęsia pasienio uždarymą su Baltarusija, o Lenkija žada 2 punktus – atverti
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Mokytojai atviri: apie Heloviną vaikai žino, tačiau kas yra Vėlines – tenka priminti
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Verslininkas atskleidė: kūčiukai šiemet brangs
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Opozicija kritikuoja valdžią dėl balionų krizės: siūlo kurti bepiločių sistemų valdybą
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lukašenka sureagavo į Lietuvos oro erdvėje vyksiančią ataką: tai bebrotiška afera
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Per gaisrą žuvusiam ugniagesiui atidenktas paminklas: Tarnybos, kokia ji buvo – niekada nebebus
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Šilumos kainos vis labiau tuštins gyventojų pinigines
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Apžvalgininkai įvertino socdemų kandidatą į ministrus: susiduria su kadrų trūkumu?
Spalio 28 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su bendrovės „Baltijos tyrimai“ vadove Rasa Ališauskiene
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Vairuotojams primena: laiku nepasikeitus padangų gresia baudos – štai kur keitimas pigiausias
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiu Sauliumi Skverneliu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Meksikoje prasidėjo Mirusiųjų dienos šventės: pamatykite įspūdingą skeletų paradą
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ugniagesys papasakojo, kaip gelbėjo žmones po žemės drebėjimo Turkijoje: „Toks smūgis, kur emociškai jautru“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ruginienės intrigas įvertinęs politologas Bruveris: „Ši Vyriausybė yra istorinė“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Vakarai raunasi plaukus: Kinija paskelbė apribojimus retųjų elementų eksportui
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Po meteorologinių balionų krizės – Prezidentūros noras apriboti Kaliningrado tranzitą
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Šiems lietuviams Lietuvos bankas švelnins reikalavimus būsto paskolų gavėjams: „Tai gali sukelti kainų didėjimą“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Pamatykite: neeilinis edukacijos centras „Rupert“ atvėrė duris naujoje vietoje su įspūdingu pasirodymu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Sąmyšis dėl balionų ir stojantis oro uosto darbas – naujas, bet pati problema sena
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Lietuvoje plinta nutukimui gydyti skirtas vaistas: gydytojai griežtai įspėja – privalote laikytis 1 taisyklės
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Specialistai svarsto – kaip elgtis su gyvūnais ekstremalios situacijos metu: ieško humaniškiausio būdo
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Teistumą už narkotikus turintys asmenys negalės dirbti su vaikais – šie skundžiasi diskriminacija
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Neįgaliesiems – naujovė, apie kurią vis dar žino ne visi: „Žmonės yra prisiklausę ir iki šiol vadovaujasi mitais“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Kretingoje pražydo bananas: štai kada kvies paragauti derlių
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ vicepirmininkas įvardijo, kur ieškos naujojo kultūros ministro: „Ministerija yra visos Lietuvos“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mergaitei, pagrobtai Filipavičiaus, priteisti ieškiniai: štai kokią sumą gaus
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Istorinė Čiurlionio paroda Japonijoje pakibo ant plauko: „Buvo nubraukta apie 15 mln. eurų“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mokytojų profsąjungos grasina streikuoti: įvardijo sumą, kiek prašė didinti algai
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Atostogos Turkijoje lietuvių šeimai virto tragedija: norėjo parsivežti suvenyrą, o dabar gresia kalėjimas
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Radinys Alytaus bažnyčioje nustebino visus – vadina tai išskirtine vieta: „Dar niekur, niekur nesu matęs“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Sulaikyti du Luvro plėšikai – aiškėja tapatybės: vienas ruošėsi palikti Prancūziją
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Valdžia sukruto tik po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo – 3,5 tūkst. keleivių paveikti: Ruginienė prakalbo apie jautrią reakciją
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvos pramonės sektorių ištiks stagnacija
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Laiko nekaitaliojimo dar teks palaukti: klausimas atidėtas neribotams laikui
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Beveik 7 tūkst. keleivių įkalinti oro uostuose – atskleista, kokių nuostolių pridarė kontrabandiniai balionai
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Plaukimo būreliai patiria tikrą apgultį: tėvai net naktimis laukia atsilaisvinančių vietų
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tėvai pakraupę dėl maisto kokybės viename Vilniaus darželių: nuolat randa pelėsių
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Paviešinti kadrai iš tragedijos Šilutėje: aiškėja, kas vyko paskutinę minutę prieš nelaimę
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tragedija prie Alytaus: „Škoda“ išvažiavo į priešpriešą – vairuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Valdžios žinia kontrabandininkams: gresia laisvės atėmimas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Kybartų gyventojai tikina girdėję ir šūvius: Rusijos kariniai orlaiviai, prieš įskrisdami į Lietuvą, šaudė?
Spalio 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Airguru“ vadove Egle Grašyte
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Ruginienė susitiko su „Girių spiečiaus“ bendruomene: žada miškų uriedijos ŽŪM neperduoti
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Iš ministrės kėdės išmesta Šakalienė: „Buvo daug šnekų, bet mažai darbų“
Spalio 23 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su režisiere Dalia Ibelhauptaite
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Meksikoje – neeilinis pasiruošimas Visų Šventųjų dienai: „Turime tęsti šias tradicijas“
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Jau keturioliktą kartą į Nerį išleisti karališkieji eršketukai: dar maži jie turi saugotis vieno pavojaus
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Kuršių nerijoje ėmė plūsti šernų būriai – gamtininkas kaltina gyventojų elgesį
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Nesusipratimas vos nesibaigė tragedija – kariai paleido imitacinius šūvius, policija atsakė tikrais
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Teisme Celofanas ir Lobovas surengė tikrą šou: siekė nušalinti prokurorą ir teismą
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokia bauda gresia namuose neturintiems dūmų detektoriaus
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Protestas, ginantis gyvūnų teises: vos 7 dienų sulaukę paršeliai – kastruojami
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Gyvybės langelyje vos 4 dienų mergytė: aiškėja, kas parašyta mamos raštelyje
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Pajūryje vyksta pratybos „Audros smūgis 2025“ – smėlyje drakono dantys ir kulkosvaidžiai
Spalio 23 d. TV3 Žinios. NKVC vadas: už balionų atakos slypi Lukašenkos režimas
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Atstatydinta Šakalienė vardijo klaidas ministrės poste: „Gal tikrai man reikia diplomatijos išmokti daugiau“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kas laukia buvusio Prancūzijos prezidento Sarkozy: pasakė kokiomis sąlygomis ir kiek sėdės kalėjime
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Pamatykite neeilinį reginį pasienyje: 9 vilkų šeima iš Baltarusijos pelkėmis atkeliavo į Lietuvą
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Poliklinikas jau pasiekė naujos gripo vakcinos: štai kiek žmonių jau pasiskiepijo
Spalio 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Ainiumi Lašu
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Šios įstaigos darbuotojai neapkentė direktorės elgesio: „Su valytojomis bendraujama tiesiog smurtu“
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų