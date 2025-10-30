Pirmoji ponia kviečia prisijungti prie kalėdinės akcijos „Sparnuoti išminties, žinių ir kūrybos metai“

Pirmoji ponia kviečia savo rankomis iš vilnos velti pelėdas, apuokus ir knygas – žinių, intelekto ir išminties simbolius, kurie papuoš šių metų Prezidentūros kalėdinę eglę.
Vilnos pelėdos simbolizuoja jaukumą, gebėjimą klausytis, apuokai – siekį suvokti ir suprasti, o knygelės – norą kalbėti laiko nugludintomis, kartų patikrintomis sąvokomis, mąstytojų ir mokslininkų išgrynintomis mintimis, rašoma Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos pranešime spaudai.
„Kviečiu dalintis savo rankų ir širdžių šiluma, savo talentu, išradingumu, įkvėpimu, bendryste, idėjomis ir šventiniais kalėdiniais veltais linkėjimais Lietuvai iš kiekvienos sodybos, miestelio ar didmiesčio“, – sakė pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Kalėdinių žaisliukų akcija tapo gražia tradicija, kasmet suvienijančia kūrėjus iš viso pasaulio. Prezidentūros kalėdinė eglė, puošiama bendruomenių, mokyklų, šeimų ir pavienių dalyvių dovanotais kūriniais, simbolizuoja tautos vienybę ir kūrybos dvasią.
„Kai visi išminties kūriniai susitiks Prezidentūroje, jie tyliai, bet giliai bylos, kad esame vakarietiškosios civilizacijos dalis, sąmoningai besirenkanti atidumą, įsiklausymą, išmintį, pagarbą ir meilę kaip svarbiausius didžiausios metų šventės ženklus“, – teigė pirmoji ponia.
Diana Nausėdienė pabrėžė, kad kūryba gali tapti puikiu būdu įprasminti prisiminimus ir atgaivinti šeimos tradicijas. „Galbūt kurdami prisiminsite savo pirmąją knygą, stebuklingas vaikiškas pasakas, vakarus su artimaisiais ar tas ypatingas rankas, kurios jus mokė švelnumo ir ramybės“, – kalbėjo pirmoji ponia.
Kurdami šventinius žaisliukus žmonės ne tik dalijasi savo kūryba, bet ir stiprina ryšį su bendruomene, šeima, Tėvyne. Ši tradicija jau penktus metus įkvepia tūkstančius žmonių, o šių metų Prezidentūros eglė taps išminties, žinių ir kūrybos simboliu – gyvu mūsų tautos bendrystės, išminties ir gėrio gausinimo liudijimu.
Instrukcijas, kaip gaminti žaisliukus rasite čia.
Dėl žaisliukų pristatymo į Prezidentūrą, kviečiame kreiptis el. paštu [email protected]
