TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Atskleidė geriausią datą Kalėdų eglės puošimui: įsidėmėkite

2025-10-26 10:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-26 10:10

Artėja šventinis sezonas, o daugelis žmonių jau svarsto, kada pradėti puošti namus Kalėdoms. Kalėdų eglutė – pagrindinė šventinių dekoracijų dalis, todėl svarbu pasirinkti tinkamą laiką, kad ji džiugintų ilgiau.

Kalėdų eglė (123rf nuotr.)

Artėja šventinis sezonas, o daugelis žmonių jau svarsto, kada pradėti puošti namus Kalėdoms. Kalėdų eglutė – pagrindinė šventinių dekoracijų dalis, todėl svarbu pasirinkti tinkamą laiką, kad ji džiugintų ilgiau.

3

Nors puošimo data yra labai asmeniškas sprendimas, pagal tradicijas yra sakoma, kad eglutę ir kitas dekoracijas reikėtų iškabinti pirmąją Advento dieną – ketvirtąjį sekmadienį prieš Kalėdas. Tai leidžia oficialiai pradėti šventinį laikotarpį, sukurti nuotaiką visam mėnesiui ir pradėti simbolinį atbulinį skaičiavimą iki didžiosios dienos, rašoma countryliving.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Adventas – tradicinė pradžia

2025 metais pirmoji Advento diena bus gruodžio 1 d., pirmadienis. Ši data laikoma idealia, nes ji žymi šventinio laikotarpio pradžią ir leidžia visiems įsilieti į Kalėdų dvasią.

„Daugelis žmonių mėgsta pastatyti eglutę pirmąją gruodžio dieną, kad oficialiai pradėtų skaičiuoti laiką iki Kalėdų“, – teigia šventinių dekoracijų specialistai.

Tai taip pat suteikia pakankamai laiko mėgautis šventiniais papuošimais, neperkraunant namų jau ankstyvą lapkritį.

Nors Adventas yra tradicinė pradžia, kai kurie žmonės nusprendžia pradėti šventinį sezoną kiek anksčiau. Kai kurie gyventojai puošia namus pirmąjį gruodžio savaitgalį, o kai kurie net po Helovino, kad namai ilgiau spindėtų šventine nuotaika.

Gruodžio 1-oji yra geras pasirinkimas, jei perkate tikrą eglutę, nes ji paprastai išsilaiko keturias savaites ir ilgiau džiugina savo grožiu. Netgi simbolinės dekoracijos, tokios kaip kalėdinės švieselės ar vainikai, gali būti iškabintos šiek tiek anksčiau, kad namai taptų jaukūs ir šventiški.

Praktiniai patarimai

Ekspertai pataria, kad eglutę statant namuose verta atkreipti dėmesį į jos vietą – ji turėtų būti matoma iš svetainės ar pagrindinės erdvės, kur dažniausiai leidžiamas laikas su šeima.

Be to, dekoruojant patariama pradėti nuo pagrindinių elementų, tokių kaip švieselės, žaisliukai ir stambesni papuošimai, o smulkias detales palikti pabaigai.

Tokiu būdu eglutė atrodys harmoningai ir suteiks namams šventiškos elegancijos.

Galiausiai, kada pradėti puošti namus ir Kalėdų eglutę, priklauso nuo jūsų asmeninių tradicijų ir nuotaikos.

Nesvarbu, ar laikysitės Advento datos, ar nuspręsite puošti namus anksčiau, svarbiausia, kad eglutė ir dekoracijos suteiktų džiaugsmo ir sukurtų šventinę atmosferą visiems namuose.

