Mama už Kalėdų vakarienę iš savo vaikų ima po 250 eurų: „Jei nepatinka, gali eiti kitur“

Buvęs modelis tikina, kad tai padeda išvengti bereikalingų rūpesčių ir išlaidų, tačiau toks požiūris sukėlė tikrą audrą tiek šeimoje, tiek internete. Nors artimieji liko šokiruoti, pati Carla sako nesijaučianti kalta – priešingai, ji esą „padeda kitiems suvokti tikrąją švenčių vertę“, rašoma mirror.co.uk.
Mokestis net ir vaikams
Tai – ne pirmas kartas, kai Carla ima pinigus už šventinę vakarienę. Praėjusiais metais ji prašė 200 eurų iš vieno asmens, o šiemet kainą pakėlė dar 50 eurų. Dar daugiau – mokėti turės visi, įskaitant jos pačios vaikus – 20-metę Tanishą ir 19-metį Jaydeną.
„Jie šiuo metu nėra labai patenkinti manimi. Tačiau jie neturi pasirinkimo. Jei nori šeimos Kalėdų, turi man sumokėti“, – tvirtino Carla.
Pasak moters, toks sprendimas kilo ne iš pykčio, o iš principo: „Neleisiu jiems ar kam nors kitam manęs vedžioti už nosies. Nebegaliu daugiau vargti turėdama reikalų su dykaduoniais – ypač per Kalėdas, kai viskas taip brangu.“
Keturių patiekalų puota – tik mokantiems
Šių metų Kalėdų vakarienė C. Bellucci namuose bus tikra prabangaus restorano vakarienė. Carla planuoja pakviesti dešimt svečių, tarp jų – šeimos narius ir artimus draugus.
Valgiaraštis skamba įspūdingai: užkandžiui – krevečių kokteilis su marinuotais agurkais, pagrindiniam patiekalui – šonkauliukai su Jorkšyro pudingais, miško grybais ir rozmarinais pagardintomis bulvėmis. Desertui – klasikinis kalėdinis pudingas.
Visus pasitiks užkandžiai ir šampanas, tačiau pasimėgauti jais svečiai galės tik iki 20 valandos vakaro – tada Carla visus mandagiai išlydės pro duris.
„Jie čia nebegyvena, todėl šiais metais jie laikomi svečiais. Matau, kad jie nėra patenkinti, bet yra kaip yra“, – sako moteris.
Nakvynė – už papildomą mokestį
Jei Tanisha ar Jaydenas po šventinės vakarienės norėtų likti nakvoti pas mamą, tai jiems kainuotų dar po 80 eurų. Carla atvirai pripažįsta, kad jei galėtų, imtų dar daugiau.
„Jei galėčiau imti daugiau, tarkime, tūkstantį eurų, tai ir padaryčiau“, – sako ji su šypsena.
Pasak moters, toks požiūris leidžia jai „užsidirbti ir taupyti pinigus“, o vaikai turėtų į tai žiūrėti kaip į pamoką:
„Aš nesu labdaros organizacija, turiu užsidirbti ir taupyti pinigus. Jei turiu ruošti, gaminti ir patiekti visą maistą nemokamai, jiems tai iš esmės yra lyg išpardavimas“.
Šeima nusivylusi
Carla pripažįsta, kad jos sprendimas sukėlė šeimos konfliktą.
„Kai tai pasakiau savo šeimai, jie buvo labai ant manęs įniršę. Jiems reikia susikurti gyvenimą patiems ir jie turėtų būti dėkingi, kad aš nuimu nuo jų pečių šventinį stresą“, – teigia moteris.
Nors kai kurie internautai ją smerkia, pati Carla įsitikinusi, kad jos metodas – praktiškas ir teisingas.
„Aš tik noriu ramybės, be chaoso ir bereikalingų išlaidų. Jei žmonės nori ateiti, jie ateis – bet šįkart ne už dyką. Jei nepatinka, gali eiti kitur“, – pabrėžia ji.
Nors daugelis Kalėdas įsivaizduoja kaip šiltą, dosnumo kupiną laiką, Carla šias šventes mato kitaip – kaip paslaugą, kurią reikia įvertinti pinigais.
Jos sprendimas imti po 250 eurų net iš savo vaikų sukėlė daug diskusijų, tačiau ji laikosi savo pozicijos: Kalėdų stalas – prabanga, o ne pareiga.
