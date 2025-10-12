Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Į veidrodį pasižiūrėjusi mergina ėmė klykti ne savu balsu: to išvysti nesitikėjo

2025-10-12 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 18:00

Britė Holly Rogers norėjo tiesiog dailiai paryškinti savo akis, tačiau pamačiusi, kas nutiko, kai juodas akių pravedimas įsiliejo jai į akį, ėmė klykti tarsi išvydusi baisiausią siaubo filmo veikėją. Dabar ji įspėja kitas moteris makiažo priemones naudoti ypač atsargiai.

Moteris, veidrodis (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)

Britė Holly Rogers norėjo tiesiog dailiai paryškinti savo akis, tačiau pamačiusi, kas nutiko, kai juodas akių pravedimas įsiliejo jai į akį, ėmė klykti tarsi išvydusi baisiausią siaubo filmo veikėją. Dabar ji įspėja kitas moteris makiažo priemones naudoti ypač atsargiai.

0

Britė Holly Rogers nutarė nufilmuoti vaizdo įrašą, kai ruošiasi vakarienei su draugais ir parodyti merginoms, kaip ji atlieka savo makiažą. Filmuodama įrašą ji šiek tiek primerkė vieną savo akį ir norėjo parodyti, kaip atrodo jos paryškintos akys.

Staiga atsimerkusi ji pamatė, kad visas akių pravedimas yra nubėgęs į jos akį, kuri žaibiškai tapo visa juoda.

Išsigandusi mergina galėjo tik pasakyti: „Aš atrodau kaip demonas iš siaubo filmo“.

To išvysti nesitikėjo

Mergina pripažino, kad pats incidentas jai pasirodė ganėtinai juokingas, tačiau atvirai pridūrė, kad kurį laiką ji buvo šiek tiek išsigandusi.

Portalo mirror.co.uk. kalbinta kosmetinių prekių pardavėja mano, kad mergina šį akių pravedimą buvo palikusi per ilgai stalčiuje, todėl jis tapo per daug skystas ir išsiliejo į merginos akį.

Holly labiausiai nustebino, kad išsiliejus dažams jai visai neskaudėjo akių ir ji nejautė jokio, pavyzdžiui, deginimo jausmo.

„Tai buvo toks jausmas, tarsi akyje būtų įstrigęs kontaktinis lęšis. Bet jokio skausmo nejutau, kas mane labiausiai nustebino“, – sakė ji.

Komentatoriai pripažino, kad mergina iš tiesų atrodo labai rami ir šmaikštavo, kad vietoj jos jie būtų išsigandę kur kas labiau.

