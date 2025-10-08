Išgirdęs, ko prašo mama su vaiku lėktuve, vyras pakraupo: „Moterys, atsibuskite“

Apie incidentą socialiniame tinkle „Reddit“ papasakojęs keleivis atskleidė, kad skrydžio metu, trukusio apie dvi valandas, jis nesutiko su moters prašymu apsikeisti vietomis, rašoma mirror.co.uk.
„Kai atsisėdau į savo vietą, priėjo moteris ir paklausė, ar galėčiau persikelti į kitą lėktuvo galą, kad ji galėtų sėdėti šalia savo vyro“, – rašė vyras. Tačiau, anot jo, pasiūlymas jam neatrodė priimtinas, todėl jis mandagiai atsisakė.
Nesutiko apsikeisti vietomis su moterimi
Jis rašė: „Nusipirkau sėdėjimo vietą 4B eilėje, kuri yra viduryje, tarp kitų dviejų kėdžių. Kai kam tai gali pasirodyti keista, tačiau norėjau būti kuo arčiau išėjimo, o kitų laisvų vietų nebuvo.
Atskristi turėjome į nedidelį oro uostą, kuriame yra itin ribotas susisiekimas traukiniais. Būtent todėl, kad į jį suspėčiau, pirkau vietą kuo arčiau išėjimo, kad galėčiau kuo greičiau išlipti iš lėktuvo ir pasiekti pasų kontrolę.
Jeigu praleisčiau traukinį, man reikėtų sumokėti apie 70 dolerių, kad galėčiau iki reikiamos vietos nuvykti su taksi, nes kitas traukinys tik už pusantros valandos. Todėl ir nusprendžiau nusipirkti norimą vietą lėktuve.“
Vyras ir toliau rašydamas dalinosi nutikusia ne itin malonia situacija:
„Įsėdau į lėktuvą velniškai pavargęs, o viena ponia su savo kelių mėnesių kūdikių ant kelių jau sėdėjo atsirėmusi į langą savo vietoje. Man atėjus, ji iškart paklausė ar nenorėčiau pereiti sėdėti į 18 eilę ir apsikeisti vietomis su jos vyru, kad šie galėtų būti šalia kartu.
Pasakiau, kad už šią vietą sumokėjau papildomai pinigų, tad kraustytis tikrai nenoriu. Visa eilė žmonių mane nustelbė nemaloniu žvilgsniu ir mačiau, kad moteris rašė savo vyrui apie mane žinutes.
Galiausiai viskas išėjo taip, kad šalia jos vyro niekas nesėdėjo, tad ji galėjo šalia jo pereiti pati. Moterys, atsibuskite vieną kartą, ir pažiūrėkite, kaip jūs elgiatės.“
Įvertino tokį vyro poelgį
Pasidalinęs tokia nutikusia situacija, vyras klausė žmonių, ar toks jo poelgis buvo nemandagus ir ar tikrai visi kiti keleiviai dėl jo tokio poelgio turėjo jį smerkti. Daugelis žmonių palaikė vyro sprendimą ir tikino, kad šis niekur neprivalėjo pereiti ar apsikeisti vietomis.
Vienas žmogus rašė: „Tai buvo jūsų vieta, kurią jūs pasirinkote. Neprivalote niekam įsipareigoti ir užleisti savo vietą, jeigu to nenorite.“
Kitas žmogus taip pat komentavo vyrų naudai: „Jų nepasirengimas skrydžiui – ne jūsų kaltė. Jie pasirinko pigų keliavimo būdą ir tikėjosi, kad pavyks, ką nors perkalbėti apsikeisti vietomis.“
Tačiau, kai kurie vartotojai manė, kad vyras turėjo pagalvoti apie mamos su vaiku situaciją ir padaryti jai paslaugą.
„Suprantu, kad sumokėjote už vietą, tačiau, ar tikrai dėl to negalėjote padaryti kitam paslaugos? Galbūt kažkada pats atsidursite tokioje vietoje ir jums prireiks kito pagalbos“, – rašė prieštaringai nusiteikęs vartotojas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!