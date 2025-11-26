 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Gamindami baltą mišrainę įdėkite šių produktų: skoniu negalėsite patikėti

2025-11-26 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 15:50

Tradiciniai kalėdiniai patiekalai, pagardinti majonezu, daugeliui žmonių – neatsiejama švenčių dalis. Populiarėjant sveikatai palankesnei bei veganiškai mitybai, tradicinis majonezas vis dažniau keičiamas augaliniu, kurį paprasta pasigaminti namuose iš kasdienių, nebrangių ingredientų.

Balta mišrainė (Nuotr. worldrecipes.eu)

Tradiciniai kalėdiniai patiekalai, pagardinti majonezu, daugeliui žmonių – neatsiejama švenčių dalis. Populiarėjant sveikatai palankesnei bei veganiškai mitybai, tradicinis majonezas vis dažniau keičiamas augaliniu, kurį paprasta pasigaminti namuose iš kasdienių, nebrangių ingredientų.

0

Ši alternatyva leidžia neatsisakyti kreminės tekstūros ir sodraus skonio, tuo pačiu šventinius patiekalus gardinti lengvesniu augaliniu majonezu. „Lidl“ kviečia išbandyti 3 pigius augalinio majonezo receptus ir šventėms išsirinkti savo mėgstamiausią, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Majonezas – neatsiejamas nuo šventinių receptų 

Artėjant šventėms, majonezas tampa vienu perkamiausių produktų, be kurio neįsivaizduojama nei balta mišrainė, nei silkė pataluose. Vis dėlto, daugėja žmonių, norinčių savo mityboje naudoti daugiau augalinių produktų, pavyzdžiui, šventinius patiekalus pagardinti būtent majonezu be kiaušinių.

„Nors kiekviena šeima turi savo patiekalus, kuriuos ruošia kasmet, visgi siekiant įnešti šiek tiek įvairovės, dalį ingredientų galima pakeisti jų augalinėmis alternatyvomis ar išbandyti naujus produktus. Matome, kad prieš šventes pirkėjų krepšeliuose greta tradicinių ingredientų atsiranda ir augalinių gėrimų, ankštinių produktų ar užtepėlių alternatyvų.

Tokie pasirinkimai leidžia prisitaikyti prie skirtingų mitybos įpročių, neatsisakant kalėdinių tradicijų“, – sako prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.

Tai patvirtina ir spalį žemų kainų prekybos tinklo užsakymu bendrovės „Norstat“ atliktas tyrimas, kuris atskleidė, jog beveik penktadalis Lietuvos gyventojų mėgsta eksperimentuoti su šventinio stalo meniu. Tuo metu 33 proc. apklaustųjų gamina tiek tradicinius patiekalus, tiek į šventinį meniu įtraukia naujoves.

Pasirinkimas visiems šeimos nariams

Eksperimentuoti su tradiciniais kalėdiniais patiekalais verta, kadangi taip lengviau prisitaikyti prie skirtingų svečių mitybos įpročių – Kalėdas kartu dažnai sutinka ir augalinę mitybą pasirinkę, ir pieno produktų ar kiaušinių netoleruojantys artimieji. Pasirūpinus augalinėmis alternatyvomis visi gali ragauti tų pačių patiekalų versijų.

Taip pat augalinės interpretacijos dažnai suteikia galimybę patiekalus šiek tiek „palengvinti“, išlaikant pažįstamą skonį. Pavyzdžiui, dalį grietinės, pieno ar sviesto pakeitus augaliniais jų pakaitalais, baltosios mišrainės, užtepėlių ar apkepų skonis išlieka artimas įprastam, tačiau patiekalai tampa lengvesni. Tai ypač aktualu, kai šventinio maratono metu ragaujama daug skirtingų patiekalų.

Be to, augaliniai produktai suteikia galimybę įnešti daugiau įvairovės bei atrasti naujus derinius, neatsisakant tradicijų. Prie klasikinių patiekalų galima patiekti ir augalinių užtepėlių, salotų ar daržovių patiekalų, kurių pagrindą sudaro ankštiniai ar pilno grūdo produktai bei daržovės.

Tai leidžia kalėdinį stalą papildyti naujais skoniais bei kurti naujus šeimos tradicinius patiekalus, kurie taps tokie pat laukiami kaip ir įprasta šventinė klasika.

Užtenka pakeisti vieną ingredientą

Improvizacijoms virtuvėje ribų nėra – nuo daržovių gausos didinimo, įmantresnių pagardų iki augalinių alternatyvų tradiciniams ingredientams.

Vienas paprasčiausių būdų tai padaryti – šiek tiek pakoreguoti tai, kas kalėdiniuose patiekaluose dažnai lieka „nematoma“, bet yra itin svarbi skonio dalis, pavyzdžiui, majonezas.

Minėtas prekybos tinklas siūlo išbandyti tris lengvus ir nebrangius augalinio majonezo receptus, kurių gamyba neužims daug laiko, tačiau padės paįvairinti kalėdinio stalo meniu.

Klasikiniam augaliniam majonezui reikės:

  • 100 ml nesaldinto sojų ar kito augalinio gėrimo
  • 250 ml bekvapio aliejaus (pvz. rapsų)
  • 2 a. š. garstyčių
  • 2 a. š. citrinos sulčių arba švelnaus acto
  • Žiupsnelio druskos, pipirų

Gaminame:

Augalinį gėrimą, garstyčias, citrinos sultis, druską ir pipirus sudėkite į indą, trumpai sutrinkite trintuvu. Plakdami po truputį plona srovele pilkite aliejų, kol masė sutirštės ir taps kreminė.

Dėl savo artimo skonio tradiciniam majonezui, ši augalinė alternatyva puikiai tiks baltajai mišrainei ar klasikinėms salotoms, kuriose norisi pažįstamo skonio.

Avinžirnių skonio majonezui reikės:

  • 80 ml konservuotų avinžirnių skysčio iš skardinės (angl. aquafaba)
  • 200 ml bekvapio aliejaus
  • 1 a. š. garstyčių
  • 1 a. š. citrinos sulčių arba acto
  • Žiupsnelio druskos

Gaminame:

Konservuotų avinžirnių skystį ir garstyčias suplakite su trintuvu, tuomet po truputį pilkite aliejų – masė greitai pradės tirštėti. Pabaigoje įmaišykite citrinos sultis, druską ir, jei norisi, truputį česnako miltelių.

Šis majonezas tiks lengvesnėms daržovių salotoms, užtepėlėms ar kaip padažas šventiniams sumuštiniams bei užkandžiams.

Kreminiam tofu majonezui reikės:

  • 200 g tofu
  • 2 v. š. bekvapio aliejaus
  • 2 a. š. garstyčių
  • 2 a. š. citrinos sulčių
  • 1 a. š. klevų sirupo ar žiupsnelio cukraus
  • Druskos, pipirų pagal skonį

Gaminame:

Visus ingredientus sudėkite į trintuvą ir plakite, kol masė taps visiškai glotni. Jei per gauta masė per tiršta – įpilkite šaukštą ar du vandens arba augalinio gėrimo, jei per skysta – dar truputį tofu.

Šis augalinis majonezas tiks tirštesnėms užtepėlėms ar sluoksniuotoms salotoms, pavyzdžiui, silkei pataluose. Skanaus!

