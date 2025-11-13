Atskleidė superinio troškinio receptą: kartoti prašys visa šeima

Reikės:
- 1 kg kiaulienos kumpio;
- 3 svogūnai;
- 2 skiltelės česnako;
- 2 šaukštai miltų;
- 1 šaukštas universalių prieskonių mišinio;
- 1/2 šaukšto česnakinių pipirų;
- 1/2 šaukšto persilado;
- druskos ir pipirų pagal skonį;
- 1 šaukštelis rūkytos paprikos miltelių;
- aliejaus kepimui.
Padažui:
- 0.5 l daržovių sultinio arba vandens;
- 4 šaukštai pomidorų padažo;
- 3 šaukštai grietinės;
- 1 šaukštas miltų;
- 1 šaukštelis saldžios paprikos miltelių;
- 1 šaukštelis kmynų.
Kiaulienos kumpį supjaustykite vieno kąsnio gabaliukais ir pagardinkite prieskoniais. Mėsos gabaliukus pabarstykite miltais, kad apsidengtų jų mase.
Įkaitintoje su aliejumi keptuvėje mėsą gerai apkepiname (mėsa turi kepti laisvai, kad nesiliestų, tuomet geriau apkepa, apskrunda).
Apkeptą mėsą išimame iš keptuvės ir laikome šiltai, kol prireiks.
Keptuvėje, su sviestu pakepinkite griežinėliais pjaustytus svogūnus ir smulkintus česnakus.
Į keptuvę įberkite šaukštą miltų ir trumpai pamaišant pakepinkite, supilkite sultinį, pomidorų padažą, grietinę ir išmaišykite.
Kai padažas pradeda virti, atgal sudėkite mėsą, berkite saldžios paprikos miltelius ir kmynus bei troškinkite 25-30 min., ant vidurinio kaitrumo viryklės vis pamaišant.
Tiekite su norimu garnyru.