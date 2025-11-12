Į kotletukų faršą įdėjo 1 slaptą ingredientą: nuo šiol gamins tik taip

Tiesa krūtinėlę visada malu pati, o neperku paruoštą faršą. Ir smulkinta vištiena kepsniukams man taip pat neskanu, nes gaunasi kieti ir sprangūs. Skaniausia su malta vištiena.
O kai pasiilgusi šeima mano ruošto naminio maisto, tai tik surūko šie kepsniukai. Net merginos mano prašė pakartoti kelis kartus.
Reikės:
- 1 kg vištienos krūtinėlės;
- 2 kiaušiniai;
- 6 v. š. natūralaus jogurto;
- 4 v. š. krakmolo bulvių;
- Pundelis krapų;
- Pundelis petražolių;
- 2 skiltelės česnako;
- 1 a. š. Vištienos prieskonių;
- Druskos pagal skonį;
- Žiupsnis pipirų.
Krūtinėlę sumalame, gardiname prieskoniais, smulkintomis prieskoninėmis žolelėmis ir česnaku. Mušame kiaušinius, dedame jogurtą ir krakmolą.
Masę gerai išmaišome. Kepame kepsniukus keptuvėje.
Valgėme su bulvių koše ir salotomis.