Vištiena vengriškai: lengvai pagaminama mėsa bus skani ir sultinga

Vištienai „Paprikash“ reikės:
- 8 vištos kumpelių arba šlaunelių
- 2 svogūnų
- Kelių česnako skiltelių
- Indelio nuluptų konservuotų pomidorų
- Šaukštelio saldžiosios paprikos miltelių
- Pusės šaukštelio rūkytos paprikos miltelių
- Pusės stiklinės stipraus sultinio
- Dviejų šaukštų grietinės
- Kelių šaukštų miltų
Gaminimo eiga:
Vištieną apvoliokite miltuose ir gerai apkepkite alyvuogių aliejuje. Kai mėsa apskrus, išimkite ją iš keptuvės.
Svogūnus ir česnakus supjaustykite kuo smulkiau ir suberkite į tą pačią keptuvę, kur kepė vištos gabalėliai. Pakepinkite daržoves, kai jos suminkštės suberkite paprikos miltelius, gerai išmaišykite.
Supilkite pomidorus su visomis sultimis, šiek tiek juos patraiškykite šaukštu, kad sukristų. Supilkite sultinį, berkite druskos, pipirų ir užvirkite padažą.
Sudėkite iškeptą vištieną, sumažinkite kaitrą iki minimalios, uždenkite keptuvę ir palikite troškintis, kol mėsa bus minkšta.
Pabaigoje troškinimo, vištienos gabaliukus išimkite ir į padažą supilkite grietinę, gerai išmaišykite. Sudėkite atgal mėsą ir palikite troškintis dar kelioms minutėms.
