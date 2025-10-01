Išbandė ruošti grikius šiuo būdu ir negali atsistebėti: skonis – superinis

Verdame sultinį. Į puodą keliauja ¼ pankolio, saliero lapkotis, morka, svogūnas, sauja petražolės lapelių, 2 lauro lapai, kvapiųjų ir juodųjų pipirų grūdeliais, vištienos gabalėliai (šį kartą viriau sparnelius su petukais). Verdame ilgai ant silpnos kaitros.
Išimame vištienos gabalėlius. Sultinį perkošiame. Atvėsiname. Verdame sriubas, kiek iš karto nesunaudoju mėgstu jo užsišaldyti.
Ruošiame grikius su vištiena. Grikius užpilame verdančiu vandeniu ir paliekame brinkti. Keptuvėje su trupučiu aliejaus pakepiname vištienos gabalėlius (aš šį kartą apkepiau vištienos petukus), kol gražiai apskrus.
Kadangi mėsytė jau yra išvirusi ir net nėrėsi nuo kaulo, tad lengvai ją nuėmiau ir toliau gaminau tik su vištienos gabalėliais be kauliuko.
Keptuvėje pakepiname smulkiais gabalėliais pjaustytą svogūną, porą, papriką, tarkuotą morką. Suberiame išbrinkusius grikius.
Pagardiname druska, pipirais, „Sviestelio“ prieskoniais. Sudedame gerą saują smulkintų žalumynų: krapai, petražolės, bazilikas, laiškiniai česnakai. Ant viršaus dedame jau apkeptus vištienos gabalėlius.
Paprasta, o taip skanu.