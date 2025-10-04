Taip balandėlių dar neruošėte: Kotrynos Starkienės pietums – moderni šio patiekalo versija

Kotryna Starkienė pasiruošusi nustebinti ir šį savaitgalį. Ji žiūrovams pristatys ne tik modernių balandėlių receptą, bet ir pradžiugins smaližius slyvų pyragu. Kaip pasigaminti desertą, ji atskleis laidoje, o balandėlių receptu dalijasi nedelsdama.
Modernūs balandėliai
Ingredientai:
kopūstas;
kilogramas maltos kiaulienos;
didelis svogūnas;
kimchi kopūstai (nebūtina);
druska;
malti pipirai.
Padažui:
graikiškas jogurtas;
šiek tiek grietinės;
krapai;
česnakas;
druska;
malti pipirai.
Gaminimo eiga
Išpjaukite kopūsto kotą ir įdėkite jį į didelį puodą su verdančiu vandeniu. Kopūstą apvirkite ir išimkite. Leiskite ataušti.
Jeigu naudojate kimchi, smulkiai juos supjaustykite ir sudėkite į maltą mėsa. Tuomet suberkite prieskonius, sudėkite stambia tarka sutarkuotą svogūną ir gerai išmaišykite.
Atskirkite kopūsto lapus. Jeigu jie sunkiai atsiskiria, įdėkite kopūstą atgal į verdantį vandenį. Išpjaukite arba šiek tiek padaužykite kočėlu kopūsto kietąją dalį. Vienoje kopūsto lapo pusėje įdėkite didelį šaukštą mėsos įdaro, jį suplokite ir paskirstykite per pusę lapo. Užlenkite lapą, sulyginkite kraštus. Balandėlius kepkite sviesto ir aliejaus mišinyje. Apkepkite vieną pusę, tada apverskite ir apkepkite kitą pusę. Sumažinkite kaitrą ir palikite balandėlius kelioms minutėms troškintis. Patiekite su padažu.
Pagaminkite padažą. Krapus ir česnako skiltelę smulkiai sukapokite ir sudėkite į dubenį. Įdėkite jogurtą, grietinę, prieskonius ir viską labai gerai išmaišykite. Skanaus!
