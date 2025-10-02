Ši Odetos mišrainė taps tikru sezonu atradimu: „Kokį 100 kartų gaminau“

Pusvalandis darbo dieną praleistas virtuvėje yra labai geras laikas, spėji truputį parelaksuoti prie puodo, bet tas neperauga į užsiknisimą ir apterštus stalviršius. O dar ir kitos dienos pietūs tuo pačiu, jeigu spėsiu truputį atsidėti, kol liko... Valio!
Dalinuosi mišrainės receptu, kurį jau kokį 100 kartų gaminau ir vis kažką išimu, kažką įdedu...
Paskutiniu metu į virtuvę labiau užsuku tik kavos pasidaryti, na ir dar kokią mišrainę susimaišyti“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė Odeta.
Reikės:
- 1 rūkytos vištienos kulšelės;
- 1 poro baltosios dalies;
- 1 paprikos;
- 2 riekės keptos duonos (ištrintos česnaku pagal skonį);
- 3 šaukštų kons. kukurūzų;
- 3 šaukštų kons. pupelių;
- 1-2 šaukštų majonezo;
- druskos ir pipirų pagal skonį.
Vištieną nukauliname ir supjaustome mažais kubeliais.
Duoną ir paprikas supjaustome kubeliais, porą – pusžiedžiais. Sudedame į dubenį.
Dedame kukurūzus, pupeles. Išmaišome su majonezu, pagardiname druska ir pipirais.
Valgome iškart, kol duona dar neprisigėrė majonezo.
Skanaus!