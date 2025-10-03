Šie žemaičių blynai taps rudens atradimu: rašykitės receptą

Blynams reikės: 15 vidutinio dydžio bulvių; 2 kiaušinių; 3 v.š. miltų; 3 v.š. krakmolo; 1 a.š. druskos;
Įdarui: 300 g faršo; 1 svogūno; druskos, juodųjų pipirų;
Padažui: 150 g grietinės; 150 ml pieno; 1 v.š. sviesto; 1 a.š. miltų; 1 skiltelės česnako; šv. krapų.
Išvirkite bulves su lupena, kai atvės, nulupkite. Tuomet sumalkite ir sudėkite kiaušinius, miltus, krakmolą, druska bei gerai viską išminkykite. Faršą pakepinkite keptuvėje, sudėkite smulkiai pjaustytą svogūną. Pabaigoje pagardinkite druska ir juodaisiais pipirais.
Į bulvių masę dėkite įdaro ir formuokite paplotėlius. Apkepkite iš abiejų pusių ant vidutinės ugnies, kol gražiai apskrus. Sudėkite į dubenį su dangčiu, kad sušustų.
Keptuvėje išlydykite sviestą, sudėkite smulkiai supjaustytą česnaką. Supilkite išplaktą grietinę ir pieną su miltais. Kaitinkite keletą minučių, kol padažas sutirštės ir tuomet sudėkite krapus.