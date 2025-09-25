Taip gaminti grikiai išeina daug skanesni: receptą užsirašykite iš karto

Porcijos 2. Užtruksite iki 20 min.
Reikės:
- 100 g grikių (išbrinkintų);
- 0,5 poro;
- 1 morkos;
- 1 skiltelės česnako;
- 0,5 cukinijos;
- 300 ml virtų miško grybų;
- 1 a. š. „Sviestelis“ pr.;
- šlakelio alyvuogių aliejaus;
- 1 v. š. sviesto;
- 1 svogūno;
- saujelės svogūnų laiškų.
Svogūną, porą ir česnaką supjaustome smulkiais gabalėliais, morką sutarkuojame. Keptuvėje įkaitiname aliejų ir sviestą. Pakepiname daržoves, kai jos šiek tiek suminkštės sudedame griežinėliais pjaustytą cukiniją.
Pagardiname prieskoniais ir pakepame keletą min. Suberiame jau brinkintus grikius, virtus miško grybus. Gerai išmaišome. Pakaitiname apie 5 min, kad visi skoniai susidraugautų. Pabarstome smulkintais svogūnų laiškais.