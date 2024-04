Rusai labiau nei karo ar teroristų bijo infliacijos: šaliai gresia grikių kolapsas

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad grikiai rusams yra vienas iš svarbiausių strateginių produktų, kuriuos būtina turėti „juodai dienai“. Jų poreikis virsta ažiotažu, vos kyla mažiausia ekonominės krizės ir/arba pasaulio pabaigos grėsmė. Nuo pat XX a. produktų pirkimas „juodai dienai“ išlieka vienu prioritetinių ruso išgyvenimo strategijos būdų.

Rekordiškai maža kaina

„Iki 2022 m. grikių kaina parduotuvių lentynose augo kartu su kitais produktais ir 2022 m. gegužę pasiekė istorinį maksimumą – 144,2 rublio (1,42 euro) už kilogramą, vėliau grikių kainos mažmeninėje prekyboje mažėjo iki šiol. 2024 m. vasarį grikiai buvo pigesni nei 2021 m. vasarį“, – priminė NEO verslo plėtros partnerė Albina Koriagina, rašo „The Moscow Times“.

REKLAMA

REKLAMA

Grikių kainos ir toliau mažėja dėl didelės pasiūlos: per metus grikių tona atpigo nuo 44 946 rublių (443 eurų) už toną iki 34 190 rublių (337 eurų). Dabartinis produkto kainos sumažėjimas siejamas su dideliu pasiūlymų skaičiumi rinkoje: 2023 m. buvo nuimtas rekordinis grikių derlius, o per dideli kiekiai tiesiog sugriovė produkto kainą. Be to, gamintojai pradėjo išparduoti senas atsargas, kurias laikyti buvo nuostolinga, rašo „Forbes“.

REKLAMA

Putinui ramybės nėra – Rusijoje sukilo net jo režimą palaikančios moterys (5 nuotr.) Rusijos garbės sargybos karys (nuotr. SCANPIX) Protesto žodžiai: „Sugrąžinkite mano vyrą – man tai atsibodo“ (nuotr. SCANPIX) Moteris ir dukra neša gėles ant nežinomo kareivio kapo (nuotr. SCANPIX) +1 Moteris neša gėles ant nežinomo kario kapo (nuotr. SCANPIX) Protestuotoja kalbasi su Rusijos policija (nuotr. SCANPIX)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Putinui ramybės nėra – Rusijoje sukilo net jo režimą palaikančios moterys

AB centro analitikai prognozuoja, kad artimiausiu metu grikių pasėlių plotai gali gerokai sumažėti, o produktų kainos pradės augti 2024 m. ir 2025 m. pasieks piką. Pasak centro vadovo Aleksejaus Plugovo, mažmeninė grikių kaina gali viršyti 140 rublių (1,38 euro) už kilogramą.

Labiausiai rusai bijo infliacijos

Didžiausią susirūpinimą rusams kelia ne trečius metus besitęsiantis karas ar ką tik Pamaskvėje įvykęs baisus teroristinis išpuolis, o kainų augimas, kuris, remiantis oficialia statistika, pamažu lėtėja.

Daugiau nei pusė „Levada Centr“ apklaustųjų (54 proc.) pasirinko šį atsakymą, kai buvo paklausti, kurią iš visuomenės problemų jie laiko opiausia ir dėl kurios labiausiai nerimauja. Antroje vietoje (32 proc.) – karas, konfliktas su Vakarais ir sankcijos, o trečioje vietoje (29 proc.) – sprogimų ar teroristinių išpuolių grėsmė (galima pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą).

Apklausa atlikta kovo 21–27 dienomis.