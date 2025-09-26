Taip kepti bulviniai blynai tirps burnoje: receptą užsirašykite iš karto

Jums reikės: 1 kg bulvių, 2 kiaušinių, 500 gr maltos mėsos (aš naudojau kiaulieną), 1 svogūno, 5 pipirų mišinio ar kitokių jums patinkančių prieskonių mėsai, druskos, riebalų kepimui (kaip visada, aš naudoju lydytą Ghee sviestą).
Bulvinių blynų su mėsa receptas
Pasiruoškite faršą, sumaišykite jį su smulkiai supjaustytu svogūnu. Įberkite pipirų bei druskos. Gerai išminkykite ir padarykite plonus 8-9 paplotėlius.
Sutarkuokite bulves ir, jei jos labai vandeningos, nupilkite susidariusį skystį. Įmuškite kiaušinius, įberkite druskos ir šakute paplakę kiaušinius pilnai išmaišykite.
Dėkite po šaukštą bulvių tarkių į įkaitintą keptuvę paskleiskite juos šiek tiek. Taip užpildykite visą keptuvę blynais, o ant viršaus sudėkite mėsos paplotėlius. Dėkite dar po šaukštą tarkio ant viršaus ir paskleiskite taip, kad pilnai plonu sluoksniu uždengtumėte mėsą. Pakepus vieną pusę apverskite blynus.
Kol apkepa blynų antra pusė, išimkite skardą, esančią orkaitėje, ir įtieskite kepimo popierių. Ištepkite riebalais ir pasidėkite (tvirtai, kad nenuvirstų) šalia kepamų blynų.
Dėkite apkeptus blynus į skardą. Apkepkite likusius blynus sunaudodami visą mėsą ir tarkius.
Įkaitinkite orkaitę iki 195–200C.
Sudėkite likusius apkeptus blynus į skardą ir įdėkite į orkaitę, kad užbaigti jų visišką iškepimą. Kepkite apie 20 min. arba kol blynai gražiai paruduos. Jei reikia, vieną kartą apverskite.
Pateikite su riebesne 40 % grietine, ją išlydydami nedideliame puode. Jei bijote tokio didelio riebumo, įpilkite į lydomą grietinę šiek tiek verdančio vandens.