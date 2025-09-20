Paruoš net vaikai: ypatingi Starkienės sausainiai, kurių nereikia kepti

Kotryna Starkienė šio šeštadienio ryto laidoje džiugins bulviniais virtukais, arba kitaip – gnocchi, kuriuos pagardins pomidorais, alyvuogėmis ir grietinėlės padažu.
„Gamindama šiuos virtinukus, dalį jų užšaldau, kad kitą kartą gaminimo procesas būtų labai greitas! Dabar, kai bulvės pačios šviežiausios – pats laikas iš jų gaminti patiekalus“, – sako ji.
Toks pats greit pagaminamas bus ir desertas: „Tai – sausainiai, kurių nereikia kepti! Tokius pagamins net vaikai“, – sako K. Starkienė ir kviečia tobuliems šeštadienio pietums.
Pasidalino receptu
Pagrindinio patiekalo receptą išvysite laidoje, o kaip paruošti sausainius, ji atskleidžia jau dabar.
Šokoladiniai sausainiai
Ingredientai:
du puodeliai kukurūzų dribsnių (nesaldžių);
du puodeliai juodojo šokolado;
sauja kepintų riešutų.
Gaminimo eiga
Šokoladą ištirpinkite mikrobangų krosnelėje arba garų vonelėje. Į didelį dubenį suberkite dribsnius, susmulkintus riešutus ir supilkite šokoladą. Viską labai gerai išmaišykite. Šaukšteliu imkite paruoštą masę ir sudėkite ją ant skardos, išklotos kepimo popieriumi. Sausainius palikite šaldytuve 15-20 minučių, kad sustingtų, o tuomet galite valgyti. Skanaus!
