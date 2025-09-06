Taupantiems laiką – Italija alsuojanti Kotrynos Starkienės lazanija: jos nė nereikės kepti!

Kotryna pasakoja, kad rugsėjis jai, kaip ir daugeliui iš mūsų, yra prisitaikymo mėnuo. Tai – laikas, kai bandome atsisveikinti su atostogų režimu, ir pereiti į visai kitokį, mokyklų, būrelių, darbų ir nesibaigiančių reikalų tempą.
„Todėl šį mėnesį pasiūlysiu paprastų, greit paruošiamų ir labai gardžių patiekalų, kurie, tikiuosi, palengvins ir jūsų kasdienybę. Pirmojoje sezono laidoje parodysiu, kaip paruošti kitokią lazaniją. Tokią, kurios nė nereikės kepti! Tai – patiekalas iš sezoninių daržovių su kreminiu varškės kremu“, – intriguoja ji.
O štai desertui Kotryna siūlys pasigaminti ledus su rome mirkytomis razinomis. „Tokiame ledo inde patiekti ledai atrodo tikrai įspūdingai. O kaip pagaminti tokį laikino grožio indą, aš taip pat parodysiu pirmoje laidoje“, – sako K. Starkienė.
Ledų receptą pamatysite laidoje, o lazanijos receptu Kotryna dalijasi jau dabar.
Lazanija
Ingredientai:
- lazanijos lakštai;
- pomidorai;
- cukinija;
- 400 g 9% riebumo varškė;
- 4 šaukštai grietinės;
- 2 šaukštai kefyro;
- česnako skiltelė;
- kietasis sūris;
- druska;
- pipirai;
- šviežios žolelės (čiobreliai, šalavijas, bazilikai, mėtos…)
Gaminimo eiga
Pirmiausiai paruoškite varškės kremą. Į smulkintuvą sudėkite varškę, grietinę, kefyrą bei šiek tiek susmulkintą česnaką, o tuomet sutrinkite iki vientisos, glotnios konsistencijos. Kremą sudėkite į dubenį, įberkite druskos ir pipirų. Gerą saują nuplautų ir nusausintų šviežių žolelių sukapokite kuo smulkiau ir sudėkite į varškę. Viską labai gerai išmaišykite. Varškės kremą laikykite šaldytuve, kol jo prireiks.
Cukiniją supjaustykite vidutinio storumo griežinėliais ir, pašlakstę alyvuogių aliejumi, pašaukite į 200 laipsnių orkaitę gerai apskrusti.
Lazanijos lakštus išvirkite pasūdytame vandenyje. Išėmus iš vandens tuoj pat apšlakstykite alyvuogių aliejumi, kad nesuliptų.
Pradėkite sluoksniuoti lazaniją. Man patinka ruošti mažesnes, individualias lazanijas, tad iš pradžių supjaustau makaronų lakštus tokio dydžio gabalėliais, kokie tiktų vienai porcijai. Į lėkštę dėkite vieną lakštą, patepkite varškės kremu ir ant jo išdėliokite pomidoro griežinėlius bei pabarstykite druska. Ant viršaus dėkite kitą lazanijos lakštą, vėl kremą ir keptas cukinijas. Ant paskutinio viršutinio lakšto sudėkite kremą, pabarstykite baziliko lapeliais ir papuoškite keptų pomidorų šakele.
Lazaniją apiberkite tarkuotu kietuoju sūriu, bei tarkuota citrinos žievele ir šviežiai maltais juodaisiais pipirais. Patiekite iš karto. Skanaus!
