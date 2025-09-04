Jei rudenį pasitikote skubėdami, Kotryna Starkienė žino, kaip pailsėti virtuvėje: šie patarimai pakeis jūsų kasdienybę

Tokių, kuriuos ir vėl kiekvieną šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovams parodys Kotryna Starkienė ir laida „Kotrynos burtai“, rašoma pranešime spaudai.
Vasara buvo kupina įkvėpimo
Kaip pasakoja K. Starkienė, jos šeimai šios vasaros atostogos buvo labai intensyvios. O pati Kotryna spėjo ne tik pailsėti, bet ir... pasisemti kulinarinių žinių!
„Net dvi savaites praleidome Airijoje, kur aš gilinau savo žinias kulinarinėje mokykloje Ballymaloe cookery school. Taip pat skyrėme laiko pakeliauti po šią nuostabią šalį, kurioje vaizdai tiesiog užburia, o žmonių draugiškumas džiugina“, – pasakoja Kotryna.
Tiesa, nors vėliau šeimos atostogos persikėlė į įvairiausių skonių kupiną ir žydrais jūros vaizdais pažymėtą Sardiniją, jiems didesnį įspūdį visgi paliko Airija. „Italija žavi savo lengvumu ir nuolatiniu atostogų pojūčiu. Čia niekas neskuba, tačiau tai, žinoma, kartais gali ir erzinti. Atrodo, kad čia žmonės ištisas dienas atostogauja“, – prideda ji.
Būtent atostogos ir pamatytos šalys Kotryną įkvėpė ir pirmiesiems šio sezono patiekalams, kuriuos išvysime jau šį šeštadienį. Vienas iš jų – atvira lazanija.
„Šis patiekalas gaminamas iš jau išvirtų lazanijos lakštų bei varškės kremo, kurį galima sluoksniuoti su įvairiausiomis keptomis ar šviežiomis daržovėmis. O svarbiausia, kad šios lazanijos nereikia kepti! Užtruksite vos kelioliką minučių, o patiekalas bus skanus ir įdomus“, – intriguoja ji.
O štai desertui žiūrovų laukia... ledai! „Man ledų sezonas prasideda tada, kai baigiasi vasara (šypsosi). Karštomis dienomis aš mėgaujuosi gaiviais vaisiais, o štai kai atvėsta – mėgstu išsitraukti ledų. O jeigu juos dar pagardinu įvairiais priedais!.. Tad šį kartą pasidalinsiu patarimu, kaip paprastą plombyrą paversti itališkais ledais“, – nepraleisti pirmosios laidos kviečia Kotryna.
Tiesa, Kotrynos virtuvėje netrūks ir sezoninių, Dzūkijos įkvėptų patiekalų. O ypač tų, kuriuose gausu prieskoninių žolelių. Anot Kotrynos, savo virtuvėje naudojame jų gerokai per mažai.
„Šiuo metu noriu auginti visų rūšių žoleles, kurios tik auga mūsų klimate, ir naudoti jas visur. Žolelės tą patį patiekalą gali paversti visai kitu – jas galima naudoti ir salotoms, ir sriuboms, ir kotletams, ir su jomis kepti sūrius pyragus. Pabandykite į verdanti vandenį su bulvėmis įmesti gerą pluoštą šviežių mėtų, ir jos įgaus ypatingo aromato bei skonio! Šviežią pomidorą pabarstykite druska, aliejumi ir gardinkite smulkiai sukapotu peletrūnu, o varškės sūrį iškepkite užkloję čiobrelių patalu. Pamatysite, šie patiekalai sužibės naujai. Tad, kai manęs paklausia, nuo ko pradėti savo daržą, aš atsakau, kad pirmiausiai vertėtų sodinti prieskonines žoleles“, – išduoda ji.
Tačiau svarbiausia, kad begamindama Kotryna visuomet galvoja apie žiūrovus iš visos Lietuvos: „Tai, ką gyvenant Vilniuje yra lengviau gauti, mažesniame miestelyje jau galbūt sudėtingiau. O aš noriu, kad mano receptai būtų prieinami visiems.“
Kaip originaliai panaudoti rudens gėrybes?
Ruduo Lietuvoje ypač dosnus savo daržovėmis, grybais ir kitomis gėrybėmis. Tačiau daugelis yra įpratę jas panaudoti taip pat, kaip ir visuomet. Tad kokių naujų idėjų visiems mums pažers K. Starkienė?
Anot jos, dar rugsėjo laidose pamatysime, kaip išsikepti bulvių pyragą su grybais. „Šis receptas ir yra būtent apie tai, kaip tuos pačius, mums įprastus ingredientus, panaudoti kitaip. Jeigu dažniausiai troškiname voveraites ir patiekiame jas su virtomis bulvėmis, kodėl nepabandžius iš bulvių paruošti pyrago pagrindo, ir įdaryti jo voveraitėmis? Kartais užtenka viską sumaišyti kartu, ką įprastai patiekiame atskirai, ir štai, naujas patiekalas“, – sako ji.
Ruduo daugeliui tampa ir savotišku „prisitaikymo mėnesiu“ – kai bandome ir vėl grįžti prie įprasto, greitesnio gyvenimo tempo. Tad ką gaminti, kad būtumėte ir sotūs, ir tam nesugaištumėte per daug laiko?
„Mano patarimas – kartą per savaitę skirti kelias valandas „paruoštukams“. Pavyzdžiui, išsikepti vištienos krūtinėlę, kurią galite laikyti šaldytuve, ir panaudoti sumuštiniams bei salotoms. Taip pat išsikepti daržovių, nuplauti ir supjaustyti salotas, nuskusti morkas ir laikyti jas šaldytuve, pamerktas į švarų vandenį. Tokiu būdu visada turėsite po ranka traškių morkų, kai norisi greit užkąsti, ir daržovių, kurias beliks sudėti į dubenį, pašlakstyti aliejumi ir valgyti su kepta vištiena“, – siūlo K. Starkienė.
Ką daryti, kad niekuomet netektų švaistyti maisto?
Kulinarijoje, kaip ir kitose gyvenimo srityse, neretai egzistuoja įvairios mados. Ir nors Kotryna teigia įprastai viso to nesivaikanti, kai kurios tendencijos, nori nenori, vis tiek pasiveja.
„Tačiau manau, kad tai yra gerai. Nereikia užsistovėti vietoje – svarbu plėsti akiratį. Ir, nors man tai smagiausia daryti keliaujant, paprasčiausia – stebint informaciją internete. Aš atkreipiu dėmesį į naujoves, ir nors nepuolu visko bandyti, tai vis tiek daro įtaką mano gaminamų patiekalų receptams ir pasirinkimams“, – sako K. Starkienė.
Kotrynai namuose gaminti įprasta, o jos patiekalų visuomet laukia ir ištikimiausi ragautojai – šeima. Tačiau kaip jai už tai atsidėkoja vaikai ir vyras Martynas Starkus?
„Jeigu mano šeima nusprendžia mane palepinti, tuomet paruošia man karštą vonią su putomis, užpliko arbatos puodelį ir pasirūpina, kad namai blizgėtų (šypsosi). Martynas maisto gamybą jau seniai pamiršęs, o dukros ją vis labiau atranda, bet dažniausiai gamina populiarius jaunimo patiekalus, kurių receptus randa internete“, – atskleidžia ji.
Prisiminusi save vaikystėje, Kotryna pasakoja, kad visuomet svajodavo apie keptą vištą ir baltą mišrainę – tai, kas atsirasdavo tik ant švenčių stalo. „Dabar, turbūt, tiek nebesvajojam apie vieną ar kitą patiekalą, nes visko galima gauti čia ir dabar. Tad belieka įsiklausyti, ko tikrai trokšta tavo kūnas, ir dažniausiai tai būna labai paprasti dalykai“, – šypsosi ji.
Tačiau kita šiandienos problema – maisto švaistymas. Tad kaip apsipirkinėti ir ką geriausia pirkti, kad su tuo susidurtume kuo mažiau? Kotryna dalijasi savo patarimais.
„Kadangi gaminu labai daug, o taip pat mėgstu šviežią maistą ir naudoju labai daug daržovių bei žuvies, apsiperku dažniau nei kelis kartus per savaitę. Pastebėjau, kad apsiperkant dažniau, aš nusiperku mažiau – tik to, ko reikia tam kartui. Tai nulemia, kad nepanaudojamo maisto tiesiog nelieka“, – sako ji.
Jei K. Starkienė pastebi, kad daržovės ima vysti, tuomet dažniausiai jas iškepa ar išverda trintą sriubą, kurios dalį užšaldo. Anot jos, šaldymas – pats geriausias būdas, siekiant išvengti maisto švaistymo.
„Nespėjote panaudoti mėsos – šaldykite. Liko daug duonos, kurios nespėsite suvalgyti, susipjaustykite riekelėmis ir šaldykite. Teta davė visa krepšį pomidorų – šaldykite, o vėliau juos panaudosite sriubai ar troškiniams. Ir, svarbiausia, nebijokite patiekalų iš įvairiausių likučių! Atsidariusi šaldytuvą ir ištraukusi viską, ką reikia kuo greičiau sunaudoti, labai dažnai atrandu visai naują patiekalą. Fantazija, truputis laiko ir meilė maistui pavers jus geriausiu šefu savo virtuvėje“, – savo burtų paslaptį atskleidžia Kotryna.
„Kotrynos burtai“ – šeštadieniais, 10 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!