TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Žinomam virtuvės šefui pašalintas navikas: paviešino, kaip jis atrodo dabar

2025-08-30 16:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 16:00

Žinomas virtuvės šefas Gordonas Ramsay neseniai pasidalijo šokiruojančia žinia apie savo sveikatą. Jis paskelbė, kad atliko operaciją, kurios metu buvo pašalintas odos vėžys nuo jo veido.

Lašelinė, vėžio ląstelės, ranka (nuotr. ELTA ir fotomontažas)

0

58-erių metų šefas kreipėsi į savo sekėjus socialiniame tinkle ir padėkojo gydytojams už suteiktą pagalbą, skelbė mirror.co.uk.

Pašalino odos vėžį

Jis pabrėžė, kaip svarbu pasitikrinti odą ir dėvėti apsaugos priemones nuo saulės.

Jis pasidalijo nuotrauka ir įspėjo gerbėjus, pareikšdamas: „Esu dėkingas ir labai vertinu nuostabią komandą „The Skin Associates“ už jų greitą reakciją ir darbą pašalinant šį bazalinio ląstelių karcinomą, ačiū!“

Po šio pranešimo, komentarų skiltyje pasipylė linkėjimų lavina. Draugai, gerbėjai ir kolegos įžymybės išreiškė savo paramą ir linkėjo greito pasveikimo.

Daugelis paminėjo, kaip svarbu rūpintis savo sveikata ir pasitikrinti odą, kad būtų išvengta rimtų susirgimų. Vienas iš komentarų netgi paragino visus pradėti reguliariai tikrintis odą ir naudoti apsaugos priemones nuo saulės.

Vienas žmogus parašė: „Greito pasveikimo, brangus šefe“, o kitas komentavo: „Puiku, kad pasitikrinai odą! Tai kažkas, į ką visi turėtume eiti.“

