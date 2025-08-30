Žinomam virtuvės šefui pašalintas navikas: paviešino, kaip jis atrodo dabar

58-erių metų šefas kreipėsi į savo sekėjus socialiniame tinkle ir padėkojo gydytojams už suteiktą pagalbą, skelbė mirror.co.uk.
Pašalino odos vėžį
Jis pabrėžė, kaip svarbu pasitikrinti odą ir dėvėti apsaugos priemones nuo saulės.
Jis pasidalijo nuotrauka ir įspėjo gerbėjus, pareikšdamas: „Esu dėkingas ir labai vertinu nuostabią komandą „The Skin Associates“ už jų greitą reakciją ir darbą pašalinant šį bazalinio ląstelių karcinomą, ačiū!“
Po šio pranešimo, komentarų skiltyje pasipylė linkėjimų lavina. Draugai, gerbėjai ir kolegos įžymybės išreiškė savo paramą ir linkėjo greito pasveikimo.
Daugelis paminėjo, kaip svarbu rūpintis savo sveikata ir pasitikrinti odą, kad būtų išvengta rimtų susirgimų. Vienas iš komentarų netgi paragino visus pradėti reguliariai tikrintis odą ir naudoti apsaugos priemones nuo saulės.
Vienas žmogus parašė: „Greito pasveikimo, brangus šefe“, o kitas komentavo: „Puiku, kad pasitikrinai odą! Tai kažkas, į ką visi turėtume eiti.“
