Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Kasos vėžį gali išduoti 1 aiškus ženklas tualete: pastebėkite jį laiku

2025-08-29 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 15:05

Apie kasos vėžį yra žinoma tai, kad ši liga – labai klastinga. Ilgą laiką simptomų žmonės gali nepastebėti, o kuomet pasidaro negera, liga jau būna stipriai pažengusi.

Kasos vėžį gali išduoti 1 aiškus ženklas tualete (nuotr. Shutterstock.com)

Apie kasos vėžį yra žinoma tai, kad ši liga – labai klastinga. Ilgą laiką simptomų žmonės gali nepastebėti, o kuomet pasidaro negera, liga jau būna stipriai pažengusi.

REKLAMA
1

Tačiau sveikatos specialistai pabrėžia – net ir menkiausi kūno pokyčiai gali būti svarbūs. Vienas iš jų – dažnai nepastebimas ženklas tualete.

Pasak „Pancreatic Cancer UK“, riebalais persotintos, prie klozeto prilimpančios išmatos, kurios sunkiai nusileidžia, gali būti vienas iš pirmųjų kasos vėžio įspėjimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toks požymis atsiranda, kai kasa nebegamina pakankamai fermentų virškinimui, o riebalai kaupiasi išmatose, rašoma express.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Kasos vėžio simptomai

Kai kasos vėžys paveikia virškinimo sistemą, riebalai maiste nesuvirškinami tinkamai. Pasak sveikatos priežiūros institucijų, išmatų gali būti daug, jos skleidžia nemalonų kvapą ir plūduriuoja.

REKLAMA

Yra ir dar keletas simptomų, kurie gali išduoti kasos vėžį:

  • Akių baltymas pageltonuoja (gelta), gali niežėti odą;
  • Patamsėja šlapimas, o išmatos įgauna blyškią spalvą;
  • Dingsta apetitas, krenta svoris, nors to ir nesiekiate;
  • Atsiranda nuovargis, dingsta energija;
  • Pakyla temperatūra, išpila karštis ar krečia drebulys.

Kasos vėžys (nuotr. 123rf.com)

REKLAMA
REKLAMA

Verta paminėti, kad daugelis šių simptomų dažnai pastebimi ir sergant kitomis ligomis. Simptomų buvimas dar nereiškia, kad sergate kasos vėžiu.

„Svarbu, kad jus apžiūrėtų šeimos gydytojas. Ankstyvas vėžio nustatymas gali palengvinti gydymą“, – teigia NHS.

Vis dėlto, pastebėjus šiuos simptomus, verta nedelsiant apsilankyti pas gydytoją, kad būtų išsiaiškinta pasireiškiančių simptomų priežastis ir, jei sergate, kuo anksčiau diagnozuota liga.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų