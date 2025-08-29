Kasos vėžį gali išduoti 1 aiškus ženklas tualete: pastebėkite jį laiku

Tačiau sveikatos specialistai pabrėžia – net ir menkiausi kūno pokyčiai gali būti svarbūs. Vienas iš jų – dažnai nepastebimas ženklas tualete.
Pasak „Pancreatic Cancer UK“, riebalais persotintos, prie klozeto prilimpančios išmatos, kurios sunkiai nusileidžia, gali būti vienas iš pirmųjų kasos vėžio įspėjimų.
Toks požymis atsiranda, kai kasa nebegamina pakankamai fermentų virškinimui, o riebalai kaupiasi išmatose, rašoma express.co.uk.
Kasos vėžio simptomai
Kai kasos vėžys paveikia virškinimo sistemą, riebalai maiste nesuvirškinami tinkamai. Pasak sveikatos priežiūros institucijų, išmatų gali būti daug, jos skleidžia nemalonų kvapą ir plūduriuoja.
Yra ir dar keletas simptomų, kurie gali išduoti kasos vėžį:
- Akių baltymas pageltonuoja (gelta), gali niežėti odą;
- Patamsėja šlapimas, o išmatos įgauna blyškią spalvą;
- Dingsta apetitas, krenta svoris, nors to ir nesiekiate;
- Atsiranda nuovargis, dingsta energija;
- Pakyla temperatūra, išpila karštis ar krečia drebulys.
Verta paminėti, kad daugelis šių simptomų dažnai pastebimi ir sergant kitomis ligomis. Simptomų buvimas dar nereiškia, kad sergate kasos vėžiu.
„Svarbu, kad jus apžiūrėtų šeimos gydytojas. Ankstyvas vėžio nustatymas gali palengvinti gydymą“, – teigia NHS.
Vis dėlto, pastebėjus šiuos simptomus, verta nedelsiant apsilankyti pas gydytoją, kad būtų išsiaiškinta pasireiškiančių simptomų priežastis ir, jei sergate, kuo anksčiau diagnozuota liga.
