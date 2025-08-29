Paaiškėjo, ar iš tiesų Inetos ir Ąžuolo Žvagulių senelių namuose užfiksuoti niežai

Pirmasis apie skundus dėl galimų niežų Inetos ir Ąžuolo senelių namuose pranešė portalas 15min.
Situaciją pakomentavo specialistai
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) dėl komentaro apie šią situaciją. Dalijamės su jumis Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistės Vildos Bajoriūnienės atsakymu:
„Dėl Širvintų r. Bartkuškio k. esančių Bartkuškio senelių namų buvo gauti keli skundai. NVSC Vilniaus departamento pareigūnai, siekdami įvertinti skunduose pateiktą informaciją, atliko neplaninį objekto patikrinimą.
Surinktais duomenimis, senelių namuose registruotas vienas niežų atvejis. NVSC Vilniaus departamento specialistams įstaigoje atlikus operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę, surašytas patikrinimo aktas, kuriame senelių namams pateikti nurodymai ir rekomendacijos dėl niežų profilaktikos.
Epidemiologinė situacija senelių namuose toliau stebima.“
Prieš metus įkūrė senelių namus
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad 2024 metų vasario 9 dieną sutuoktiniai išpildė savo seną svajonę ir įkūrė senelių namus.
Tąkart su naujienų portalu tv3.lt kalbėjusi Ineta neslėpė džiaugsmo dėl jau daugiau metus laiko veikiančių Bartkuškio senelių namų. Pasak moters, nuotaikos vasario mėnesį buvo visiškai kitokios, nei tik atidarius senelių namus.
„Kaip tik su darbuotojais ir kolegomis aptarėme, kad prieš metus nuotaikos dar nebuvo labai linksmos, nes jautėme įtampą. O dabar emocijos tikrai smagios, metai praėjo labai greitai ir jaučiamės taip, tarsi dirbtume jau gerokai ilgiau“, – tada sakė I. Puzaraitė-Žvagulienė.
O tuo metu pasidomėjus, kokie gi buvo pirmieji veiklos metai, Ineta pasidžiaugė, kad viskas klostėsi beveik taip, kaip ji ir įsivaizdavo. Tiesa, verslininkė teigė nesitikėjusi, kad senelių namai taip greitai užsipildys – vasario mėnesį laisvų vietų juose nebebuvo.
„Esame pilnai užsipildę, bet jau ir turime eilėje laukiančių žmonių. Žinojau, kad poreikis yra didelis, bet įsivaizdavau, kad viskas vyks labiau palaipsniui. Tačiau iš kitos pusės labai džiugu, kad seneliai jau apsigyvenę, apsipratę ir visi jaučiasi puikiai, kaip namuose. Manau, kad viskas, ko tikėjomės ir norėjome, mums puikiai pavyko“, – pasakojo ji.
Visgi, kaip tąkart pabrėžė pati Ineta, senelių namai – ne toks verslas, kur viską reikėtų daryti pagal kokį nors šabloną. Anot pašnekovės, kiekviena diena čia yra skirtinga, tad ir iššūkiai yra neišvengiami.
„Anksčiau nebuvau dirbusi tokio darbo, tad teko sugerti į save labai daug informacijos, pavyzdžiui, apie senelių ligas, nes kiekvienas atvažiuojantis žmogus buvo tarsi naujiena.
Man nuolat atsiranda naujų dalykų, bet toks tobulėjimas labai patinka. Tačiau stresinių situacijų, palyginus, kiek jų buvo prieš atidarymą, šiemet turėjome nedaug. Sakyčiau, šie metai, po visų ilgų kovų prieš atidarymą, buvo smagioji dalis“, – teigė verslininkė.
