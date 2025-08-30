Atrado superinį obuolių pyrago receptą: „Užteks ir šeimynai, ir kaimynams“

Aš šį pyragą mėgstu valgyti dar vos vos šiltą, bet atšalęs pyragas taip pat super skanus. Jei norite, vietoje rudojo cukraus, pyrago viršų galite aptepti mėgstamu džemu. Pyrago gaunasi pakankamai didelė kepimo forma, todėl užteks ir šeimynai, ir kaimynams. Skanaus!“ – anksčiau rašė tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė.
10 porcijų. Reikės:
Pyrago pagrindui: 200 g sviesto (kambario temperatūros); 100 g cukraus; 2 kiaušinių; 275 g miltų; 1 arb. š. kepimo miltelių; 1 žiupsnio druskos.
Įdarui: 500 g varškės (9 % riebumo); 4 kiaušinių; 120 ml pieno; 120 ml grietinėlės (35 % riebumo); 3 arb. š. vanilinio cukraus; 3 didelių obuolių (saldžių); 70 g rudojo cukraus; 2 valg. š. cukraus.
Obuolių ir varškės pyrago receptas
Pyrago pagrindas – sviestą išplakame su cukrumi naudodami elektrinį mikserį. Plakame kelias minutes. Tada sudedame kiaušinius, išplakame. Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir druska, sumaišome su sviesto mase ir atidedame į šalį. Tešla turėtų gautis gana tiršta.
Įkaitiname orkaitę iki 175 C.
Įdaras – viename dubenyje sumaišome varškę su grietinėle ir pienu, sudedame kiaušinius, cukrų ir vanilinį cukrų, išmaišome. Atidedame į šalį.
Obuolius nulupame, supjaustome plonomis skiltelėmis.
Ant kepimo formos dugno ir kraštų patiesiame kepimo popierių (aš naudojau stačiakampę, stiklinę kepimo formą). Sudedame tešlą ir suformuojame pyrago pagrindą ir kraštus. Tada supilame varškę, išdėliojame obuolių skilteles ir užbarstome ruduoju cukrumi.
Kepame įkaitintoje orkaitėje ~1 h, kol pyrago viršus lengvai paruduoja. Iškepusį pyragą palikite šiek tiek atvėsti, nes vidus bus gana skystas. Visiškai atšalusio pyrago vidus sustengsta. Pyragas labai gardus dar šiltas.