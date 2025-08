Šis obuolių pyragas sužavės šeimą: „Labai minkštas, purus ir drėgnas“

Pyrago pagaminimas gana greitas, o nuo stalo jis taip pat greitai ir išgaruoja. Jei norite daugiau tešlos, bet mažiau obuolių, tuomet dėkite tik 2 obuolius į pyragą. Taip pat galite pirma supilti tešlą ir tik po to sudėlioti obuolius ant viršaus. Bet kuriuo atveju – labai skanu. Skanaus pyragiuko“, – rašė tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė.

Reikės (stiklinė 200 ml): 4 didelių obuolių; 1 stiklinės miltų; 2 didelių kiaušinių; 3/4 stiklinės cukraus; 130 g sviesto; 1 arb. š. kepimo miltelių; 1,5 arb. š. vanilinio cukraus; 2 žiupsnių smulkios druskos.

Obuolių pyrago receptas

Sviestą ištirpiname mikrobangėje, paliekame šiek tiek pravėsti.

Viename inde sumaišome miltus su druska, kepimo milteliais, persijojame 1 kartą.

Kitame inde iki baltumo išplakame kiaušinius su cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Įmaišome miltus, po to įmaišome sviestą, tešlą gerai išplakame iki vientisos masės.

Orkaitę įkaitiname iki 175 C.

Obuolius nulupame, išimame sėklalizdžius, supjaustome riekelėmis (storesnėmis ar plonesnėmis, kaip labiau patinka. Aš pjausčiau storesnėmis). Obuolių riekeles lėtai sumaišome su tešla.

24 cm išardomą, apvalią kepimo formą gerai patepame sviestu, supilame tešlą. Kepame įkaitintoje orkaitėje, vidurinėje lentynoje 35-40 min, kol pyragas parunda ir vidus iškepa.

Ar vidus iškepęs patikrinkite įdūrę medinį dantų krapštuką į pyrago vidurį – jei ištraukus krapštukas švarus – pyragas iškepęs, jei aplipęs tešla – pakepkite 5 ar 10 min ilgiau.

Karštą obuolių pyragą galite patiekti su ledais ar grietinėle.